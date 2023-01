Nieuwe expositie Fotogroep Aalsmeer

Aalsmeer – Op zaterdag 21 januari opent Cultuurpunt Aalsmeer van 16.00 tot 17.30 uur haar deuren voor een tentoonstelling van de Fotogroep Aalsmeer. De leden exposeren diverse werken in de foyer van De Oude Veiling in de Marktstraat.

Fotogroep Aalsmeer is een groep met enthousiaste amateurfotografen uit Aalsmeer en omgeving, die in clubverband hun passie voor fotografie op een hoger niveau proberen te tillen. Om de week wordt op maandagavond gewerkt op de zolder van het Cultuurpunt. Tijdens de laatste praktijkavond in 2022 stond een workshop stilleven in de stijl van oude meesters op het programma. De leden kregen de opdracht om een stilleven te maken met behulp van verlichting, huisraad, statieven en camera’s.

Tijdens de expositie zijn foto’s te zien van Jaap Aartman, Margot Aartman, Petra van Dijk, Lucia van der Heijden, Marinus van ’t Hof, Ton Horstman, John Kochen, Jan Kohl, Adrie Kraan, Anton Kuckartz, Ton van der Laarse, Willem Eveleens Maarse, Anton van Overveld, Erik de Rijk, Ria Scheewe, Rob Schipper en Bram van der Wie. Een kijkje nemen kan tot en met eind maart. Alvast een kijkje nemen en kennismaken kan op www.fotogroepaalsmeer.nl.