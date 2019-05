Nieuwe entree voor kinderboerderij

Aalsmeer – Het zal menigeen niet ontgaan zijn dat er afgelopen maanden veel werkzaamheden op en rond het terrein van kinderboerderij Boerenvreugd hebben plaatsgevonden.

De renovatiewerkzaamheden in het park rondom de boerderij beginnen vorm te krijgen. Voor de kinderboerderij zijn enkele grote veranderingen doorgevoerd. Zo is de eendenvijver onder handen genomen. De vijver staat nu in verbinding met de parkvijver en over het water is een mooie vlonderbrug aangelegd. Het pad aan de vijverzijde is opgeknapt en verlegd waardoor Boerenvreugd er 100 vierkante meter weide bij heeft gekregen.

De grootste verandering is het verplaatsen van de ingang. De entree is nu aan de speeltuinzijde te vinden. Vele bezoekers hebben de weg naar de nieuwe entree al gevonden.

De vrijwilligers van Boerenvreugd zijn druk bezig met het inrichten van de nieuwe entree. Zo krijgen Ronijntje, de vlaggen en het club van honderd bord nog een nieuw plekje. Naast de nieuwe ingang komt ook een extra weide met fruitbomen. Het bestuur van Boerenvreugd verwacht dat alle werkzaamheden voor de zomer zijn afgerond.