Nieuwe directeur Vakcollege Thamen

Uithoorn – Op unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie en een positief advies van de medezeggenschapsraad, heeft het college van bestuur van stichting IRIS, mevrouw M. Smits-Jansen benoemd tot directeur van Vakcollege Thamen. Mattie Smits-Jansen is per 1 augustus 2020 de huidige directeur die Rob de Haan, ad interim, opvolgt. Mattie Smits-Jansen is na haar studie Nederlands in 2004 gestart met haar loopbaan in het onderwijs. Eerder was zij onder andere werkzaam als teamleider bij het Montessori College Oost in Amsterdam en het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep. Vanaf augustus 2016 was zij verbonden aan de HBM in Heemstede: eerst als teamleider; vanaf augustus 2017 als directeur. De benoemingscommissie heeft Mattie leren kennen als iemand die door haar verbindende en leidinggevende kwaliteiten de juiste persoon is om Vakcollege Thamen verder te ontwikkelen.

Vakcollege

Vakcollege Thamen is op 8 november 2019 officieel geopend. Het is een opleiding waarbij de leerling vooral zelf actief bezig is, ook op de mavo. Al vanaf het eerste jaar krijg je beroepsgerichte praktijklessen, ga je op bezoek bij bedrijven en instellingen en krijg je gastlessen van mensen die veel weten over een bepaald beroep. De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Een opleiding voor doeners dus. ‘Ik kijk er naar uit om samen met het enthousiaste team op Thamen verder te bouwen aan het Vakcollege, zodat leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien’, zegt Smits-Jansen.