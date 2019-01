Nieuwe caviavilla bij Boerenvreugd

Aalsmeer – De cavia’s van Kinderboerderij Boerenvreugd hebben een nieuw verblijf. Begin 2018 is Boerenvreugd begonnen met het opknappen van de stolp.

Toen ontstond ook de wens voor een nieuw verblijf. Vrijwilligers Joop en Frans hebben het nieuwe verblijf, dat de naam Caviavilla heeft gekregen, gemaakt. Bij het unieke ontwerp is niet alleen rekening gehouden met bewoners, ook aan de verzorgers is gedacht. In de grote lades zitten alle benodigdheden voor de verzorging van de cavia’s. Het uitschuifbare werkblad zorgt voor een prettige werkhoogte.

Zo kunnen de medewerkers van OTT en de vrijwilligers de dieren op een gemakkelijke manier verzorgen. OTT-ers Daniëlle, Gert en Linda zijn erg blij met het resultaat.