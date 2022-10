Nieuwe bibliotheek voor OBS de Zuidooster

Aalsmeer – Tijdens de start van de Kinderboekenweek afgelopen woensdag 5 oktober is de gloednieuwe bibliotheek geopend in OBS de Zuidooster. Alle kinderen van de basisschool mochten een naam bedenken voor de bieb en deze in een brievenbus doen. Deze puilde uit, want veel leerlingen namen deel en wisten wel een passende naam. Een moeilijke taak voor de leerkrachten en de directie om samen met de kinderen de uiteindelijke winnaar en dus de naam voor de bibliotheek te kiezen.

Gekozen is voor de inzending van Stijn uit groep 5/6. Hij verzon de naam ‘De Boekenwurm’. Op het schoolplein vond de bekendmaking van de naam en de onthulling van het bijpassende logo (worm met boek) plaats. Samen met juf Marjonne mocht Stijn daarna bibliotheek ‘De Boekenwurm’ officieel openen. Vast en zeker dat veel gebruik gemaakt gaat worden van de bibliotheek in de school.