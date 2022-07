Nieuwe bibliotheek trekt veel belangstelling

Uithoorn – Het was meteen druk vrijdagochtend toen de deuren van de nieuwe bibliotheek open gingen. Op 3 en 4 september volgt een officiële opening met een afwisselend programma met onder andere een bezoek van een bekende kinderboekenschrijver en dichten op het water.

De afgelopen dagen was de bibliotheek dicht om alle boeken te verhuizen naar de locatie verderop aan de Dorpsstraat. Vanaf vrijdagochtend elf uur konden de eerste bezoekers hun boeken uit de nieuwe vestiging halen. Middenin staat een lange balie voor de medewerkers en daar kan komende tijd een gratis kopje koffie of thee worden gedronken. De nieuwe inrichting is erg uitnodigend met verschillende hoekjes waar bezoekers kunnen gaan zitten. Er zijn veel plekken waar mensen achter de computer kunnen zitten of zelf hun laptop kunnen inpluggen. Er staat een grote tafel voor de maakplaats en er is een ruime collectie informatieve boeken. Ook kan er even rustig een tijdschrift of de krant gelezen worden aan tafel. Achterin zijn voor de kinderen knusse plekken met kussens en is er voldoende ruimte om een klas te ontvangen. Veel kasten zijn verrijdbaar. Zo kunnen de romans opzij worden gerold en is er een groot podium beschikbaar. De nieuwe bibliotheek is een echte ontmoetingsplek geworden. Neem gerust eens een kijkje.