Nieuwe bibliotheek aan de Amstel kan van start

Uithoorn – Na een lang voortraject zal dit najaar de bouw van de nieuwe bibliotheek aan de Amstel van start gaan. Het wordt een bruisende, eigentijdse plek waar persoonlijke ontwikkeling voorop staat. De bibliotheek nodigt inwoners en organisaties van Uithoorn en De Kwakel uit om invulling te geven aan de nieuwe plek en wil samen ‘op weg naar de Rede’. De nieuwe bibliotheek heeft meer plek voor mensen die iets willen leren. Denk daarbij aan basisvaardigheden als taal- en digitale vaardigheden of het vinden van werk. Ook is er ruimte voor schoolklassen, workshops voor jongeren en een podiumprogramma, komen er werkplekken en kan er natuurlijk volop geleend worden.

Voorgeschiedenis

De bibliotheek was vroeger gehuisvest in de Hoeksteen en verhuisde in 2017 naar een tijdelijke pop-uplocatie in de voormalig schoenenwinkel Zwart in de Dorpsstraat. De bibliotheek zal haar intrek nemen in ‘de Rede’, een nieuwbouwproject van ontwikkelaar van Wijnen. Het uitwerken van de plannen voor ‘de Rede’ heeft lange tijd geduurd. De kosten zijn inmiddels hoger dan eerder werd ingeschat, o.a. door gestegen bouwkosten. Om de realisatie van de nieuwe bibliotheek vrij baan te geven, stemde de gemeenteraad onlangs in met een eenmalige investeringsbijdrage, waarmee de laatste financiële obstakels zijn weggenomen.

Op weg naar de Rede

De verwachting is dat dit najaar gestart kan worden met de bouw van het complex. De bouwtijd wordt ingeschat op 18 maanden. In voorbereiding op de nieuwe locatie wil de bibliotheek graag met inwoners in contact komen. “We hebben veel zin om de nieuwe bibliotheek vorm te geven. Het gaat een plek worden voor én door inwoners van de gemeente,” vertelt Daphne Janson, directeur van de Bibliotheek Amstelland. “Samen met Uithoornaars, Kwakelaars, ondernemers en organisaties gaan we hier invulling aan geven. Heb je een idee voor de bibliotheek, wil je iets met ons opstarten of ben je gewoon nieuwsgierig, laat het ons weten.” Om op de hoogte te blijven kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief op www.debibliotheekamstelland.nl/opwegnaarderede.

Een plek waar jong tot oud terecht kan

Ook wethouder Ria Zijlstra is enthousiast over de nieuwe plek: “Natuurlijk kan je in de bibliotheek boeken lenen, maar het is een ook plek waar je informatie kunt krijgen over allerlei zaken, waar je nieuwe kennis en vaardigheden kunt opdoen en waar je elkaar kunt ontmoeten. Een plek waar inwoners van jong tot oud terecht kunnen. Dat verdient een mooie locatie. Het heeft even geduurd, maar we zijn erg blij dat de bouw van de Rede binnenkort gaat beginnen. De bibliotheek is er voor u en jou, dus maak gebruik van de gelegenheid die de bibliotheek biedt om mee te denken.”