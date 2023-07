Nieuwe (aluminium) praam voor Historische Tuin

Aalsmeer – In de bloemen- en botenschuur van de firma Alderden vond 28 juni een historisch momentje plaats. In het bijzijn van scheepsbouwers en vertegenwoordigers van de Stichting Historisch Aalsmeer werd hier het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe aluminium praam voor de Historische Tuin.

Lange historie

De bouw is een initiatief van drie Aalsmeerse werven: Gouwerok, Verhoef en De Vries. Deze werven hebben alle drie een lange historie in Aalsmeer en een link met aluminium. In overleg met de Historische Tuin werd besloten tot de bouw van een nieuwe praam, ter vervanging van een oud exemplaar dat dringend aan vervanging toe is. Het tuinbouwmuseum zal de praam niet alleen tentoonstellen maar ook gebruiken voor het transport van onder andere seringen van de akker naar de kas. Daniël Alderden, botenbouwer en medewerker van Gouwerok, kreeg de opdracht om de nieuwe praam te vervaardigen. Als voorbeeld dient een historische eikenhouten praam van bouwer Enthoven, die ook tot de collectie van de Tuin behoort.

‘Eerste las’

Bestuurslid Hans Alderden van Historisch Aalsmeer mocht op 28 juni de symbolische ‘eerste las’ voor het nieuwe vaartuig zetten. Daarmee gaf hij het startsein voor de bouw, die naar verwachting slechts een paar maanden in beslag neemt. De nieuwe aluminium praam zal lang meegaan en makkelijk te onderhouden zijn. De Historische Tuin is vanzelfsprekend zeer content met deze prachtige schenking.

Foto: Eric-Jan Kemp. Startmoment voor de bouw van de nieuwe praam voor de Historische Tuin.