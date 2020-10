Nieuwbouw Noordmanlaan en Jozeflaan klaar voor de toekomst

De Kwakel – Met de overhandiging van de sleutel aan de nieuwe bewoners zijn alle 40 energiezuinige huurwoningen van Eigen Haard aan de Mgr. Noordmanlaan en St. Jozeflaan opgeleverd. De kersverse bewoners kregen de sleutel uit handen van Vera Luijendijk, bestuurder Eigen Haard en Hans Bouma, wethouder van de gemeente Uithoorn.

‘Waar ik heel trots op ben is dat de nieuwbouw naadloos aansluit op de bestaande omgeving’, aldus Vera Luijendijk. ‘Nieuwe comfortabele en energiezuinige woningen met een uitstraling van weleer die passen in dit karakteristieke deel van De Kwakel’. Wethouder Hans Bouma vult verder aan: ‘Hiermee is ook de eerdere belofte aan de inwoners van De Kwakel ingevuld. Deze woningen passen niet alleen bij De Kwakel, maar ook heel goed binnen de wens van de gemeente, zoals staat beschreven in het Actieplan Wonen’.

Duurzaam

De 40 eengezinswoningen (Nul op de meter) zijn gasloos, extra goed geïsoleerd en hebben zonnepanelen. Een lucht-waterwarmtepomp met een boiler zorgt voor de verwarming van de woning en een warmte-terugwininstallatie voor de ventilatie. Kortom veel slimme energievoorzieningen die het netto energiegebruik per woning terugbrengen tot nul (nul-op-de-meter). De sterk stijgende gasprijzen raken de bewoners niet meer, omdat de woningen volledig elektrisch zijn en grotendeels hun eigen energie opwekken.

Foto: v.l.n.r.: Vera Luijendijk, bestuurder Eigen Haard, de heer en mevrouw Vork, Hans Bouma, wethouder gemeente Uithoorn. ( Vision Quest fotografie).