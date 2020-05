Nieuw trottoir naar Het Oosterbad

Aalsmeer – Het Oosterbad opent de komende maand weliswaar nog niet de deuren, maar als er vanaf juli gezwommen mag worden in het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade is er voor de bezoekers een prachtige toegangsroute gemaakt.

Wie naar het Oosterbad ging, liep de grasrand of op het wegdek. In combinatie met het autoverkeer niet een ideale en best onveilige situatie. Hier is nu verandering in gebracht. Het gedeelte van de Mr. Jac. Takkade is tot aan het zwembad voorzien van een nieuwe bestrating.

Het trottoir ligt er nu nog wat verlaten bij, maar vast en zeker dat hier komende zomer veel gebruik van gemaakt gaat worden. Aan de bezoekers, die met de auto komen, is ook gedacht. De weg heeft een nieuwe asfaltlaag gekregen en er zijn parkeervakken gerealiseerd.