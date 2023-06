Nieuw seizoen ‘Meer bewegen voor ouderen’

Aalsmeer – In september start weer een nieuw seizoen met cursussen ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ in Aalsmeer en Kudelstaart. De lessen dragen niet alleen bij aan het verbeteren van de gezondheid, ook de gezelligheid in en na de lessen maakt dat velen met plezier meedoen aan de lessen.

Regelmatig bewegen maakt je sterker, fitter en leniger. In de lessen ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ is aandacht voor balans, kracht, mobiliteit en conditie maar ook voor het verbeteren van de houding van je lichaam. Docent Steven van Leeuwaarde heeft al veel positieve effecten bij de deelnemers gezien. “Gewrichtspijnen nemen af, er is minder risico op hart- en vaatziekten, het zelfvertrouwen in het bewegen neemt toe en de kans op vallen wordt kleiner. Als je dan ook nog eens je voeding aanpast kun je echt een stuk gezonder worden en dat maakt dat je langer de dingen kunt blijven doen die je leuk vindt, ook als je ouder wordt!”

Laagdrempelig

De lessen zijn laagdrempelig en Steven let goed op de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers. Hij heeft ervaring met veel verschillende cursisten, zoals mensen met diabetes of Parkinson, nek- en rughernia, frozen shoulders, maar ook mensen die na een infarct weer op krachten willen komen. Hij ziet dat niet alleen de houding en de conditie verbetert, maar ook dat zelfvertrouwen toeneemt. Een aantal deelnemers knapt zelfs zo op van de lessen, dat zij na enige tijd hun stok of rollator thuis konden laten!

Ontmoeten

“Door actief te bewegen neemt niet alleen je gezondheid toe, maar het heeft ook effect op hoe je je mentaal voelt. Gevoelens van stress en angst nemen af en de aanmaak van gelukshormonen neemt toe, waardoor je je beter voelt. Daarnaast vinden de deelnemers het ook heel leuk om elkaar te ontmoeten, hun verhaal kwijt te kunnen en ergens bij te horen. Na afloop drinken we altijd gezellig nog een kop koffie met degenen die dat willen en voor een aantal is dit minstens zo belangrijk als de beweegles zelf!”

Steven geeft al meer dan 30 jaar les, waarvan 23 jaar bij Participe Amstelland, zowel in Aalsmeer als in Uithoorn en Amstelveen. Binnen en buiten en aan alle leeftijden, van kinderen van 7 jaar tot aan ouderen die 102 jaar zijn. “In sommige groepen waren de mensen dertigers toen ze begonnen en zij zijn intussen ook dik in de vijftig of ouder. Het is heel leuk om zo lang met elkaar op te gaan en samen aan onze gezondheid te werken. In de lessen ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ is nu de jongste deelnemer in de zestig en de oudste negentig.” Steven licht in de lessen steeds toe waar een oefening voor dient en waar je op moet letten. Dat motiveert en helpt de cursisten om de oefeningen eventueel ook thuis doen. Natuurlijk doet niet iedereen dat, maar elke week naar de les komen leidt ook al tot verbeteringen.

Informatie

Heb je zin om een keer mee te komen doen? Of wil je eerst meer informatie? Neem contact op met het cursusbureau van Participe Amstelland, op dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 13.30 uur via 020-5340441 of mail cursus@participe.nu. Een overzicht van de cursussen, data, tijden en kosten is te vinden op www.participe-amstelland.nu/cursussen en in de cursusfolder. Deze is verkrijgbaar in het kantoor van Participe in Aalsmeer (Hadleystraat 55). Wist je trouwens dat veel zorgverzekeraars (een deel van) de kosten van lessen Meer Bewegen voor Ouderen vergoeden?