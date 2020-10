Nieuw leven voor de Kudelstaartse vlag

Aalsmeer – Absoluut Aalsmeer en Total Copy Service Aalsmeer hebben de Kudelstaartse vlag nieuw leven ingeblazen. Dit initiatief wordt mede gesteund door Fractie Judith Keessen. De vlag die voor het 750 jarig bestaan van Kudelstaart is gedrukt is in herproductie gegaan. Tijdens het zwaaien met de Aalsmeerse vlag gedurende de Feestweek in september was het een genot om door Aalsmeer te rijden.

“Om de saamhorigheid te vergroten willen wij nog meer kleur geven aan onze gemeente en deze keer Kudelstaart in het bijzonder. Juist nu we veel thuis zijn, meer thuiswerken en vaker door de buurt wandelen of fietsen”, aldus Absoluut Aalsmeer en fractie Judith Keessen.

Inspirerend tochtje

Afgelopen zaterdag 17 oktober gingen de fractieleden op pad om een aantal ondernemers en sportverenigingen in Kudelstaart een hart onder de riem te steken. Van de fractieleden ontvingen zij een mooie Kudelstaartse vlag. Op sommige plekken werd de vlag gelijk in de mast gehesen. Het werd een heerlijk tochtje op de fiets, goed voor een blos op de wangen en voor de lachspieren, maar bovenal inspirerend om verschillende ondernemers te spreken. Genoeg stof om over na te denken en verder uit te werken tot acties.

Vlag voor burgemeester

En omdat de fractieleden zo lekker op dreef waren fietsten ze nog even door om ook aan burgemeester Gido Oude Kotte een vlag uit te reiken. De vlag werd dankbaar en spontaan in ontvangst genomen.

Absoluut Aalsmeer en Fractie Judith Keessen zijn verheugd met de toezegging van burgemeester Oude Kotte om de Kudelstaartse vlag op belangrijke dagen voor Kudelstaart op het Raadhuis te hijsen. Te beginnen met 11 november, start Carnaval. Houd vol, blijf vooral gezond en let op elkaar.