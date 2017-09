Nieuw konijnenverblijf Boerenvreugd is klaar!

Aalsmeer – Op zondag 1 oktober wordt het nieuwe konijnenverblijf op kinderboerderij Boerenvreugd officieel geopend. Kinderburgemeester Derek Buitema is gevraagd om de opening te verrichten en hier heeft deze 10-jarige positief op gereageerd.

Het Konijnenverblijf is ruim van opzet en biedt voldoende ruimte aan de drie groepen konijnen. “Ze kunnen hier echt konijn zijn”, aldus de uitleg van een van de vrijwilligers. “Er is voldoende levensruimte. Er is ruim plek voor allemaal.”

Het konijnenverblijf is gebouwd door vrijwilligers van de kinderboerderij en kon danzij sponsors gerealiseerd worden. De officiele ingebruikname is aanstaande zondag tussen 10.30 en 11.00 uur. Publiek is van harte welkom. Voor wie het niet weet: Boerenvreugd heeft haar onderkomen bij het Hornmeerpark, ingang Beethovenlaan.