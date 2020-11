Nieuw in Uithoorn: Het Digital Printing Centre

Uithoorn – Geostick heeft tegenover het bestaande pand aan de Amsterdamseweg in Uithoorn een supermodern en duurzaam pand laten bouwen: het Digital Printing Center. Op 27 oktober is het pand officieel geopend door Peter Berveling 3e generatie van het familiebedrijf Geostick en zijn vader Albert Berveling, 2e generatie. Geostick is sinds 1963 gevestigd in Uithoorn. Het eerste pand was gevestigd op de Amsterdamseweg 10. In 1998 verhuist het bedrijf naar Amsterdamseweg 26. Vanwege verdergaande groei wordt er in 2020 uitgebreid aan de Amsterdamseweg 25.

Het Digital Printing Center voegt 8000m2 productie oppervlakte toe aan de locatie in Uithoorn. Met dit pand is Geostick klaar voor de toekomst van digitaal drukken. Het pand is gebouwd volgens de hoogste duurzaamheidsnormen die zijn vastgelegd in de BREAAM-norm. Daarmee wordt dit het eerste BREEAM gecertificeerde gebouw in Uithoorn en de meest moderne digitale etikettenfabriek van Europa.

De Geostick Groep is een toonaangevend Nederlands familiebedrijf op het gebied van labels & flexibles en is marktleider op het gebied van digitaal produceren. Het familiebedrijf bestaat ruim 96 jaar en is zeer vooruitstrevend, met onder andere een state-of-the-art machinepark en innovatieve druktechnieken.