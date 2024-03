Nieuwe elektrische pont voor oversteek Ringvaart

Haarlemmermeer – Scheepsbouwer Talsma in Friesland bouwt voor de gemeente Haarlemmermeer een nieuwe elektrische pont die tussen Rijsenhout en Aalsmeer de Ringvaart gaat oversteken. Die vervangt de oude dieselgestookte pont die kapot is en tijdelijk is vervangen door een gehuurde pont. De nieuwe pont kan twaalf fietsers of voetgangers in één keer overzetten.

Gestart met roeiboot

Er vaart al een pont sinds halverwege de vorige eeuw. Die is in de vaart genomen door Cor Bloemer. Hij startte met een roeiboot die hij later verving door een pont die tot voor kort nog in gebruik was. De pont verbindt de Uiterweg in Aalsmeer met de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout.

De pont ging in 2022 kapot en kon niet meer gerepareerd worden. Sinds die tijd huurt de gemeente Haarlemmermeer een op diesel gestookte pont. “De motor van de oude pont kon niet meer gemaakt worden”, vertelt Ron Kardol, technisch projectleider bij de gemeente Haarlemmermeer. “Daarnaast voldeed de huid (de buitenbekleding) van de pont niet meer waardoor het noodzakelijk was om een nieuwe pont aan te schaffen. Het is al heel speciaal dat wij als gemeente zelf een pont hebben. Natuurlijk varen er in het land meerdere elektrische pontjes, dus dat is niet zo speciaal. Het is wel mooi dat we de op diesel gestookte pont nu kunnen vervangen door een elektrische. Dat is minder belastend voor het milieu.”

Zonnepanelen en accu’s

De nieuwe elektrische pont vaart de hele dag zonder op te laden. Ron Kardol: “Het dak bestaat volledig uit zonnepanelen en in het ruim ligt een groot accupakket. Hiermee kan de pont de hele dag vooruit. De pont laadt ’s avonds aan de wal op, om de volgende dag weer te kunnen varen. De walaansluiting is begin dit jaar speciaal voor de pont aangelegd.”

De kosten van de pont worden gedragen door de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer. Ron Kardol: “We hebben een onderhoudscontract bij de bouwer van tien jaar. Zijn de tien jaar om, dan besteden we het onderhoud opnieuw aan. Als we de pont goed onderhouden, kan hij lang meegaan. We gaan ervan uit dat we er minimaal 25 jaar plezier van gaan hebben.”

Op 17 april in gebruik

De nieuwe elektrische pont wordt op 17 april officieel in gebruik genomen. Het pontje tussen Rijsenhout en Aalsmeer vaart van maandag tot en met vrijdag, van 07.00 uur tot 17.45 uur. Van 1 april tot 31 oktober ook in de weekenden, van 10.00 uur tot 17. 45 uur. Overtocht voor fietsers en voetgangers kost 1,20 euro.

