Nieuw bosplan voor het Amsterdamse Bos

Aalsmeer – In het Amsterdamse Bos moet de komende tien jaar meer aandacht komen voor bescherming van de natuur, bereikbaarheid voor fiets en openbaar vervoer en natuureducatie en sport. Daardoor blijft het bos in de eerste plaats een natuurgebied, waarvan bezoekers kunnen genieten.

Het Amsterdamse Bos is eigendom van Amsterdam, maar ligt vooral op grondgebied van Amstelveen. Amsterdam en Amstelveen hebben hiervoor een Bosplan gemaakt. Bewoners van Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer kunnen tot en met 30 juli reageren op het plan.

Wethouder Groen Wilma Alink heeft al mee kunnen kijken met het plan. “Voor het Schinkelbos, dat in Aalsmeer ligt, verandert niet zo veel. De natuurwaarde hier wordt erkend en versterkt. Dat is voor ons als gemeente het belangrijkste. Daarnaast houden we natuurlijk de relatie met aangrenzende projecten in Aalsmeer in de gaten. Maar er maken ook veel inwoners van Aalsmeer gebruik van andere delen van het Amsterdamse Bos. Daarom hopen we dat onze inwoners ook de moeite nemen te reageren op de ideeën van Amsterdam en Amstelveen.”

Natuur

Het Amsterdamse Bos is aangelegd als gebruiksbos, maar is inmiddels een belangrijk natuurgebied in de regio. Door het natuurvriendelijke beheer van het bos leven er veel verschillende planten en dieren en de vele bomen spelen een grote rol in het opvangen van stikstof. In de eerste plaats wordt gezorgd voor het beschermen en versterken van de natuurwaarde van het bos. Ook wordt er meer geïnvesteerd in onderhoud.

Recreatie

Het bos wordt in het Bosplan in zones opgedeeld voor natuur, rust en activiteiten. Op die manier kunnen bijvoorbeeld honden in een bepaald gebied vrijlopen, zonder dat bosdieren en sporters er last van hebben. Verder komt er een divers aanbod aan recreatie, dat wordt getoetst aan de verschillende behoeften van de bezoekers. Het kan dan gaan om een voedselbos, stadslandbouw, horeca, natuureducatie, hondenspeelplaatsen of ruimte om te sporten.

Bereikbaarheid

Om de bereikbaarheid van het bos te verbeteren, wordt gezorgd voor toegankelijke entrees en betere bereikbaarheid voor fiets en openbaar vervoer. Autogebruik wordt juist ontmoedigd en sluipverkeer door het bos wordt geweerd.

Reageren

Het Bosplan is in te zien op de website van de gemeente Amstelveen. Reacties kunnen worden gestuurd naar: bosplan@amstelveen.nl of Burgemeester en wethouders (Postbus 4, 1180 BA Amstelveen), onder vermelding van het kenmerk Z20-035298. Ook kunnen reacties mondeling ingediend worden. Hiervoor kab via het centrale telefoonnummer van de gemeente Amstelveen 020 540 4911 een afspraak gemaakt worden.