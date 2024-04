Nieuw bij Toer Trim Club de Merel: ‘de E Bike groep’￼

Regio – De populariteit van E-bikes neemt toe. Dit roept vaak de vraag op: “Waar gaan we vandaag heen, met wie en welke route is interessant?” Wielerclub genaamd ‘Toer Trim Club de Merel’ bestaat al sinds 1976 en heeft veel leden die wekelijks op hun racefiets stappen voor een rit. Hierdoor hebben ze door de jaren heen veel ervaring opgedaan in het organiseren van fietsroutes, met speciale aandacht voor begeleiding en veiligheid. Reden waarom bij deze club de fietshelm verplicht is. Ze vragen zich af of er E-bikers in De Ronde Venen zijn die behoefte hebben aan structuur, begeleiding en/of gezelschap. Binnen de vereniging starten ze daarom een nieuwe E-bike groep. De aftrap hiervan is op de Open dag, zondag 5 mei a.s. Dit is een primeur voor De Ronde Venen, omdat de E-bike met trapondersteuning nog niet de erkenning krijgt die het verdient. Het is een goede vorm van bewegen en kan mensen ook op sociaal vlak samenbrengen.

Wekelijks

Sinds de coronapandemie zijn veel mensen overgestapt op een E-bike. Sommigen rijden alleen en zouden graag in een groep fietsen. Het doel is om wekelijks met de E-Bike groep veilige en leuke fietsroutes te verkennen. Elke groep heeft een voorrijder die het tempo bepaalt en de route leidt. Achteraan fietst de wegkapitein die de veiligheid in de gaten houdt en waarschuwt indien nodig. Duidelijke fluitsignalen en andere mondelinge aanwijzingen worden gebruikt die voor iedereen goed hoorbaar en te begrijpen zijn. Ze houden ook rekening met de accucapaciteit i.c.m. de te fietsen afstanden. Goede samenwerking met elkaar en andere weggebruikers staan centraal. Het clubmotto is: “Samen uit, samen thuis”. De snelheid varieert tussen de 20 – 25 km/u. Gezelligheid en veiligheid zijn prioriteit voor, tijdens en na het fietsen. Ook is er indien gewenst ruimte voor een tussenstop/plaspauze. Ze beginnen met een aantal proefritten om de interesse te meten en met elkaar te sparren. Deelnemers van alle leeftijden (vanaf 18 jaar) zijn van harte welkom. De kosten voor het E-Bike lidmaatschap bedragen € 25,00 per jaar. Als u wilt deelnemen aan de rit(ten), meld u zich aan via info@ttcdemerel.nl of stuur een WhatsApp-bericht met uw naam en e-mailadres naar: 06 54 96 34 34. Bezoek ook de website: www.ttcdemerel.nl voor meer informatie. Ook goede ideeën zijn altijd welkom. Het vertrekpunt op zondag 5 mei 2024 is om 09:00 uur (verzamelen om 08:30 uur) bij Optisport (zwembad), Ontspanningsweg 1, 3641 SV Mijdrecht.