Niet opgelet of verkeerd ingeschat?

Uithoorn – Zaterdagochtend een paardentrailer een hoogtebegrenzer geramd. Het ongelukje vond plaats op de Potgieterlaan in Uithoorn. Ooggetuigen en maker van bijgaande foto, de familie Mulder uit Uithoorn verteld: “We reden zaterdagochtend op de Potgieterlaan om via het industrieterrein naar de N201 te rijden. Er reed een auto voor ons en daar weer voor een Volvo met een paardentrailer. Op hetzelfde moment dat wij tegen elkaar zeggen ‘ dit kan niet goed gaan’ ging het ook mis. Er staat duidelijk een hoogtebegrenzer, maar deze chauffeur zag dit niet of schatte verkeerd in, maar hij reed in ieder geval gewoon door, waardoor de hoogtebegrenzer tussen de auto en de aanhanger kwam te liggen. Iedereen had kunnen zien dat dit niet kon, maar deze chauffeur …..De gemeente was snel ter plekke en heeft de schade opgenomen en noodzakelijk herstel uitgevoerd. Niemand raakte gewond.