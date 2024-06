Niels (14) en Niek (15) collecteren voor Stichting Opkikker

Uithoorn – Van 10 juni tot en met 15 juni 2024 gaan Niels en Niek op pad met een collectebus in Uithoorn. Dit doen zij om geld op te halen voor Stichting Opkikker, zodat de stichting nóg meer Opkikkerdagen kan organiseren voor gezinnen met een langdurig ziek gezinslid. De twee vrienden zijn niet de enige die op pad gaan; samen met andere familieleden, ambassadeurs en vrijwilligers gaan ze langs zoveel mogelijk deuren. Jasper heeft een aangeboren aandoening en Niek heeft een licht verstandelijke beperking. Allebei zijn ze langdurig ziek. En zo zijn ze, afzonderlijk van elkaar, in aanraking gekomen met Stichting Opkikker en hebben ze samen met hun gezin een Opkikkerdag meegemaakt.

Tijdens een Opkikkerdag wordt er een gepersonaliseerd en uniek programma voor een gezin neergezet en verdwijnen zorgen rondom een chronische ziekte voor even naar de achtergrond. Sindsdien zet zowel Jasper als Niek zich graag in als ambassadeur voor Stichting Opkikker om op die manier iets terug te doen voor de stichting. Als je langdurig ziek bent, heb je nooit ‘vrij’ van de zorg die jouw ziekte met zich meebrengt. De rest van het gezin ook niet. Daarom is elk lichtpuntje, hoe klein dan ook, super-belangrijk. Dat is wat we bij Stichting Opkikker doen: lichtpuntjes bieden, zodat gezinnen weer de kracht en energie vinden om door te gaan.

Zo helpt Stichting Opkikker inmiddels al ruim 2000 gezinnen met een ziek gezinslid per jaar. Direct in actie komen? Afgelopen jaar heeft Jasper 426 mobieltjes ingezameld voor Stichting Opkikker. Help Jasper zijn record te verbreken en help tegelijkertijd Stichting Opkikker! Lever je oude mobieltje(s) in bij Apotheek Bogaard op het Amstelplein in Uithoorn.

Meer weten over Stichting Opkikker? Neem een kijkje www.opkikker.nl.

Foto: aangeleverd.