Nico en José Boere uit Aalsmeer in actie voor KWF

Aalsmeer – Al maanden zijn Nico en José Boere in voorbereiding voor de sportieve en emotionele uitdaging die hen wacht op 1 juni: de beklimming van de Alpe d’ Huez in de Franse Alpen. Tijdens het door het KWF georganiseerde evenement onder de naam Alpe d’HuZes waarbij 5000 deelnemers te voet of per fiets maximaal zes keer deze steile berg op gaan heeft iedereen één gezamenlijke missie: een mooi bedrag inzamelen ter bestrijding van kanker. José gaat de tocht van zo’n 15 kilometer te voet naar boven terwijl Nico zich ten doel heeft gesteld om minstens drie keer de top te bereiken per fiets. Zij hebben zich aangesloten bij ‘Team Willem’, een gevarieerd gezelschap uit verschillende regio’s van Nederland, die allen van dichtbij meegemaakt hebben hoe kanker een grote leegte achterliet.

Ter nagedachtenis aan zoontje

Daar waar de andere acht teamleden een directe verbinding hebben met Willem die recent overleed zijn Nico en José bij deze groep gevoegd via een bijzondere vriendschap. Deze is ontstaan in het ziekenhuis toen beide ouderparen te maken kregen met een zieke zoon die beiden de diagnose kanker kregen. Casper, de zoon van José en Nico, is helaas 15 jaar geleden als tienjarig mannetje na een heftig ziekbed overleden. Het lot van zijn ziekenhuisvriendje Tim pakte gunstiger uit; hij is inmiddels een sportieve twintiger die zelf ook op 1 juni de berg op gaat, uiteraard met Casper in gedachten, evenals zijn oom Willem. De twee gezinnen, die verbonden raakten in een zwarte periode van hun leven, hebben een mooie vriendschap opgebouwd.

Flinke training

Zowel Nico als kapster José zijn erg sportief; Nico heeft een carrière als gymleraar gehad, was altijd erg betrokken bij de voetbalclub van Aalsmeer en is regelmatig in de sportschool of op de racefiets te vinden. De sportieve uitdaging van deze beklimming is dan ook best goed te trainen echter de emotionele lading ter plaatse zal deze beproeving het zwaarst maken.

Geheel onbekend met zo’n sportief evenement zijn zij echter niet: in 2021 heeft andere zoon Steven een vergelijkbare missie gefietst: de Giro di Kika waarbij kinderen met kanker centraal stonden. Uiteraard waren zijn trotse ouders er destijds bij en nu zal Steven er in Frankrijk staan wanneer zijn ouders de top (meermaals) bereiken. Extra bijzonder is dat de koersdag op 1 juni valt: de 34e trouwdag van Nico en José dat dit jaar een speciale lading zal krijgen.

Sponsoren gezocht

Om te mogen deelnemen heeft ieder teamlid de taak om een flink geldbedrag bij elkaar te werven; donaties zijn dan ook van harte welkom! Wilt u José en Nico helpen om een mooi bedrag voor het KWF op te halen zodat u ook kan zeggen dat mede dankzij uw bijdrage er nog meer onderzoek gedaan kan worden? Doneren kan via onderstaande link.

www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/NicoBoere/alpe-dhuzes www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/JoseBoere/alpe-dhuzes.