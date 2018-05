NHV-beker net niet voor FIQAS Aalsmeer!

Almere/Aalsmeer – VOC en Bevo HC hebben in Almere de NHV-beker gewonnen. Voor 2000 toeschouwers won VOC de landelijke bekerfinale bij de dames door Virto/Quintus met 31-36 te verslaan. Bevo HC was de sterkste bij de heren door na een spannende strijd met 27-28 van FIQAS Aalsmeer te winnen.

Eerste NHV-beker voor Bevo HC



Bevo won na een spannend duel met Aalsmeer voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de NHV-beker. Bij vijf eerdere pogingen in de eindstrijd van de nationale handbalbeker in 2001, 2004, 2005, 2007 en 2008 ging het mis. De laatste keer en in 2004 verloor de Limburgse formatie van Aalsmeer. Tien jaar later kon Bevo HC eindelijk revanche nemen in de bekereindstrijd.



De ploeg van Jo Smeets had het grootste deel van de wedstrijd het initiatief en had bij 8-11 voor het eerst een positieve marge van drie doelpunten. Aalsmeer kwam knap op gelijke hoogte (13-13) en nam daarna zelfs voor de eerste keer een voorsprong na een treffer van Wai Wong. Nog voor de pauze herstelde Bevo HC zich door drie treffers op rij van Sas Wouter, Sybren Stijweg en Niels Poot. Robin Boomhouwer tekende voor de 15-16 ruststand.

Omgedraaid

Direct na de hervatting kwam Bevo HC door een geslaagde actie van Pim Augustinus op 15-17 en tot acht minuten voor tijd was het verschil tussen beide teams nooit meer dan één doelpunt: 25-24. Hierna volgde een sterke periode van Bevo HC en in een mum van tijd was de wedstrijd omgedraaid. Na doelpunten van Sas Wouter, Sybren Stijweg, Niels Poot en Niek Jordens en sterk keeperswerk van Markus Hammerschmidt was de basis gelegd voor de bekertriomf: 25-28. In de slotfase kwamen de Aalsmeerders via Samir Benghanem en Remco van Dam nog knap terug tot 27-28, maar de tijd ontbrak om op gelijke hoogte te komen en een verlenging af te dwingen.

Voor Bevo HC was Dario Polman de grote man met acht doelpunten. Niek Jordens voegde daar vijf fraaie treffers aan toe. Bij Aalsmeer waren Robin Boomhouwer (zes goals) en Tim Bottinga (vijf keer raak) goed op dreef.

Grote tegenvaller



Door het verlies blijft Aalsmeer op zes bekertitels steken. Alleen Sittardia en KRAS Volendam hebben met zeven overwinningen in de eindstrijd meer NHV-bekers in de prijzenkast staan. Voor Aalsmeer-coach Bert Bouwer was het verlies een grote tegenvaller. Een zege zou voor de oud bondscoach van het Nederlands Damesteam een bijzondere betekenis krijgen. Precies veertig jaar geleden was Bouwer als speler van Sittardia winnaar van de eerste NHV-beker die in sportpaleis Ahoy in Rotterdam werd gehouden.

Aalsmeerse fans

Ook FIQAS voorzitter Mike van der Laarse is teleurgesteld. “Ik ben er vreselijk ziek van”, zegt hij in een reactie. “Tien minuten voor tijd kwamen we op voorsprong en toen hadden we door moeten duwen. We scoorden vier keer op rij niet en Bevo wel twee keer.” Lovend is Van der Laarse over de fans. “Ik heb geweldig genoten van de Aalsmeerse fans. Ruim duizend man was afgereisd naar Almere. Zo leuk.”



Best-of-three

Voor Bevo HC was de bekerfinale de laatste wedstrijd van het seizoen. FIQAS Aalsmeer gaat zich opmaken voor de best-of-three finale om het landskampioenschap tegen OCI LIONS. De eerste wedstrijd voor dit kampioenschap is op zaterdag 19 mei (15.00 uur) in Sittard. “We gaan met bussen naar Limburg”, vervolgt Van der Laarse alweer strijdbaar. Wie Aalsmeer wil steunen en toejuichen, dient snel een plaats in de bussen te reserveren. “De kaartverkoop hiervoor gaat super hard, dus wees er snel bij, vol is vol”, aldus Mike tot slot. De wedstrijd thuis in De Bloemhof tegen Lions is op zaterdag 26 mei vanaf 14.30 uur en ook voor dit duel is snel een kaartje kopen een aanrader.



Foto: www.kicksfotos.nl