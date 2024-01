Natuurijsbaan open in Kudelstaart!

Kudelstaart – Terwijl menigeen genoot van een rustig en warm avondje binnen, hebben de vrijwiligers van Schaatstrainingsgroep VZOD Kudelstaart een productieve avond en nacht achter de rug. Er is hard gewerkt om de skeelerbaan in Kudelstaart te voorzien van een laag ijs en met succes. Vanaf 9.00 uur vandaag (dinsdag 9 januari) worden liefhebbers welkom geheten op de natuurijsbaan aan de Wim Kandreef.

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Hiermee kan de Schaatstrainingsgroep de kosten voor het maken van het ijs, elektra, etc. betalen. Donaties kunnen bij de ingang gedaan worden via een QR-code.

Het ligt in de bedoeling om ook een koep-en-zopie tentje te openen. Vrijwilligers hiervoor kunnen zich aanmelden per mail: info@stgvzod.nl. Aangeraden wordt om de berichtgeving over de openings- en sluitingstijden in de gaten te houden via de facebook en instagram accounts van schaatstrainingsgroep VZOD. De vrijwilligers wensen iedereen heel veel schaatsplezier!

Foto: Schaatstrainingsgroep VZOD