Brandweerherdenking voor raadhuis Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 17 juni was de nationale brandweerherdenking. In heel Nederland wordt elke derde zaterdag van juni stilgestaan bij brandweerlieden die tijdens het uitoefenen van het vak zijn omgekomen. Zo deelt de brandweer in Nederland gezamenlijk het verlies van dierbare collega’s. Om 13.00 uur werd voor het Raadhuis het ereteken gegeven. Het ereteken wordt gevormd door twee brandweerspuiten waarvan de stralen elkaar kruisen. Een groot aantal brandweerlieden van het korps Aalsmeer was hierbij aanwezig, evenals burgemeester Gido Oude Kotte.

Nooit zonder risico

Het brandweervak is niet zonder risico’s. Toch is dat besef lang niet altijd op de voorgrond aanwezig. “Waar anderen van weglopen, lopen brandweermannen naartoe”, zo zei voorzitter Tijs van Lieshout van Brandweer Nederland bij het nationaal brandweermonument in Schaarsbergen. “Dat is nooit zonder risico, dat weten we. Als brandweer zijn we schatplichtig aan alle slachtoffers. De pijn en het verdriet bij nabestaanden mogen niet voor niets zijn. We moeten blijven leren en er alles aan doen om risico’s te verkleinen.”

Cindu-ramp

In buurgemeente Uithoorn werd teruggekeken op de Cindu-ramp in 1992, waar tijdens een grote brand met diverse explosies bij de chemische fabriek drie brandweerlieden van het korps Uithoorn het leven verloren. Ook (oud)leden van het korps Aalsmeer hebben destijds hulp verleend. Ondanks dat de brand nu 31 jaar geleden is, staat de ramp menigeen nog vers in het geheugen. De brandweerlieden van Aalsmeer komen overigens niet alleen in actie bij branden, maar verlenen onder andere ook hulp bij aanrijdingen, gaan de weg op bij stormmeldingen en assisteren regelmatig collega-korpsen bij grote branden, zoals onlangs in Amsterdam en Ter Aar.

Foto: www.kicksfotos.nl