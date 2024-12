Naomi van Zuylen behaald bronzen medaille

Mijdrecht – Naomi van Zuylen, lid van TwirlPower Mijdrecht, heeft zaterdag 30 november op het Nederlandse Kampioenschap Twirlen een bronzen medaille behaald met haar 3-baton routine in haar klasse.

Naomi is al jaren lid bij TwirlPower, een onderdeel van muziekvereniging VIOS, uit Mijdrecht. Naast dat zij zelf nog twirlt, geeft zij ook les aan de jongste leden van de vereniging. En dit jaar had (juf) Naomi zich via de reguliere wedstrijden weer weten te plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen Twirlen. Deze kampioenschappen waren in het weekend in Hoofddorp, waar de gehele top van Nederland bij aanwezig was. Naomi heeft het gehele jaar met haar coach gewerkt aan haar routine en hier zaten weer moeilijkere dingen in dan het afgelopen seizoen.

Drie batons in beweging houden is nog niet zo simpel. Het betekent namelijk dat er altijd 1 baton in de lucht is tijdens de routine die twee minuten duurt. Dit vergt nogal een coördinatie en concentratie. Naomi had haar batons goed onder controle en zette een mooie routine neer. En de jury beloonde haar met een bronzen medaille! Weer een mooie prestatie van een TwirlPower lid!