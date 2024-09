Nagenieten van de zomer in Uithoorn

Uithoorn – Is de Herfst nu wel of niet begonnen? Dat zit een beetje ingewikkeld in elkaar. Er is namelijk een verschil in datum tussen de meteorologisch en astronomische herfst.

Meteorologisch

Volgens meteorologen alle seizoenen 3 maanden duren en elk seizoen begint dan op de 1e van de betreffende maand. Op 1 december begint de winter, 1 maart de lente, 1 juni de zomer en 1 september de herfst. Dit is bepaald op basis van een internationale overeenkomst. Dus volgens de meteorologie is het op 1 september herfst!

Astronomisch

De astronomische seizoenen hebben daarentegen echter geen vaste data omdat men daarbij afhankelijk is van de stand van de zon. Volgens deze theorie is het begin van de herfst in 2024 op maandag 22 september. Dan staat de zon namelijk loodrecht boven de evenaar dat betekend dat in de astronomie dat de herfst dan pas begint.

Snapt u het nog?

Ik moet u eerlijk bekennen dat ik het allemaal een beetje ingewikkeld en vooral verwarrend vind. Toen ik afgelopen zondag op mijn fiets langs de Amstel aan het genieten was van het heerlijke zonnetje, die vrolijk scheen, wist ik één ding zeker; ‘Dit was een echte dag die zijn naam eer aan deed’.

Lekker nagenieten

Het was qua beleving dan ook echt meer zomer dan herfst. Op de Amstel zag ik de bootjes varen met mensen met ontbloot boven lijf en aan de kade zaten de terrassen bomvol met mensen die heerlijk aan het genieten waren van het heerlijke zomerse weer. Het was voor mij wel duidelijk de zomer was nog niet voorbij. Velen waren dat denk ik wel met mij eens, want in Uithoorn was massaal aan het nagenieten van de zomer.

