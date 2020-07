Fietser geschept op Kasteleinweg

Aalsmeer – Op de kruising Burgemeester Kasteleinweg met de Ophelialaan is zaterdagmiddag een fietser geschept door een automobilist. Het ongeval gebeurde even voor 14.30 uur. Het slachtoffer, een vrouw, stak de Kasteleinweg over toen ze werd aangereden.

Vermoedelijk reed één van beide partijen door rood. Omstanders verleenden eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Wel heeft het voertuig schade opgelopen.

Door het ongeval zijn twee rijstroken in de richting van Uithoorn enige tijd afgesloten geweest. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.

Foto: VTF