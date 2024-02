Na 43 jaar stopt Lenie bij De Zonnebloem

Aalsmeer – Zaterdag 17 februari vond de jaarlijkse vergadering plaats met vrijwilligers van De Zonnebloem, afdeling Aalsmeer-Rijsenhout. Naast de gebruikelijke agenda, onder andere vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2023, werd stil gestaan bij het afscheid van Lenie Rondema.

Lenie is één van de oprichtsters van de Zonnebloem afdeling in 1981. Destijds een kleine organisatie die nu is uitgegroeid tot een vereniging met 200 gasten en 25 vrijwilligers. Lenie is een echt mensen-mens en heeft 43 jaar lang heel wat bezoeken afgelegd bij mensen thuis. Ook op andere terreinen was en is Lenie maatschappelijk betrokken. Op 28 april 2022 werd zij daarom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In de vergadering van 17 februari ontving Lenie, naast een paar mooie en toepasselijke cadeaus, een vrolijk boeket bloemen in de Zonnebloemkleuren en natuurlijk was er een woord van dank voor alles wat zij heeft betekend voor De Zonnebloem en de Aalsmeerse gemeenschap.