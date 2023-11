Muzikaal feest in de Johannes de Doperkerk

Mijdrecht – Wilnis – In de serie zondagmidagconcerten in de Johannes de Doperkerk te Mijdrecht/Wilnis was het afgelopen zondag opnieuw genieten, met Ton van Eck op het orgel en dochter Anne op viool. De goed gevulde kerk genoot van het orgel en de viool, die volledig tot hun recht kwamen met werken van vermaarde componisten als Corelli, Reger, Bach, Reinberger en Yon. Het concert met als slot de vertolking van de compositie van Josef Gabriel Rheinberger, Sechs Stücke für Violine und Orgel, leverde een daverend applaus op. Het enthousiasme vertaalde zich in een mooie opbrengst van de deurcollecte van € 790,– voor Stichting De Zonnebloem.

Het volgende zondagmidagconcert, Concert ‘Ceremony of Carols’ op 10 december, belooft een mooi programma in kerstsfeer met de befaamde Schola Iuventatis (tien jongedames in de leeftijd vanaf 14 jaar) van de St. Jan uit ’s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix. Met Veronique van den Engh op het orgel en harpiste Inge Frimout-Hei zijn de ingrediënten voor een prachtig kerstconcert verzekerd.