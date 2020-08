Muziektheaterproject ‘De Granaten Armband’ zoekt steun

De Ronde Venen – Een paar weken geleden kwamen twee kunstenaars uit De Ronde Venen, acteur Bartho Braat en pianiste Irina Parfenova, met het idee om een nieuwe muziektheatervoorstelling te ontwikkelen. ‘De Granaten Armband’ verwijst naar de gelijknamige novelle van de Russische schrijver Alexander Koeprin (1870-1938). Deze schrijver wordt in Rusland in één adem genoemd met A. Tsjechov en L. Tolstoj vanwege zijn talloze psychologische verhalen. Maar helaas is zijn naam nauwelijks bekend in Nederland!

Hoofdthema

Het hoofdthema van dit verhaal is de tragiek van de onvoorwaardelijke liefde. En wat deze novelle zo bijzonder maakt, is de pianomuziek van Beethoven. De pianosonate op.2.nr.2 van hem speelt in het verhaal één van de hoofdrollen. Het hoofdthema van ‘De Granaten Armband’ kan volgens Koeprin alleen in deze muziek van Beethoven worden uitgedrukt en wordt in het verhaal ook meerdere keren gespeeld. Om ‘De Granaten Armband’ te realiseren is een crowdfunding-campagne gestart. De campagne is voor Bartho, Irina en regisseur en scriptschrijver Gerardjan Rijnders de enige manier om de productie nog dit jaar te spelen. 2020 is namelijk het Beethovenjaar en het 150e geboortejaar van Alexander Koeprin.

Actie

De kunstenaars nodigen alle cultuurliefhebbers uit De Ronde Venen uit om mee te doen met deze actie en dit mooie project waar te maken. Er zijn ook verschillende aantrekkelijke tegenprestaties aangeboden, zoals korting op een ticket, een gratis cd of een privé voorstelling voor uzelf of uw bedrijf. De actie loopt via het crowdfundingplatform Voordekunst: www.voordekunst.nl Hier leest u meer over het project en kunt u makkelijk en snel uw bijdrage leveren: https://www.voordekunst.nl/projecten/10589-de-granaten-armband-1 Deze actie loopt tot en met 26 augustus.