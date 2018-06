Muziek, film en meer in Bacchus

Aalsmeer – Vorige week zaterdag 2 juni verzorgde de super coverband Frisbee een verfrissend optreden in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Eigenzinnige pop, rock- en countrycovers werden gespeeld. Aanstaande zaterdag 9 juni trakteert Bacchus op iets heel anders, namelijk een nieuwe aflevering van ‘ken uw klassiekers’. Na de Engelse humor van eerder dit seizoen is het nu tijd voor de echte klassiekers van Nederlandse bodem en dat gaat ver. Ver terug in de tijd, ver in de foute grappen en vooral ver in het gebruik van je lachspieren. De presentatie is als vanouds door het semi(tragi) komische duo Hans en Cees en iedere liefhebber van ‘oude’ sketches en theater is welkom. Bacchus open vanaf 21.00 uur. Entree: Gratis

Filmavond en jazzmuziek

Het culturele café in de Gerberastraat biedt allerlei vormen van cultureel vermaak. Zaterdag 16 juni bijvoorbeeld kan in Bacchus gekeken worden naar een film. Het is de laatste film van seizoen 2017/2018. Bacchus open 20.30 uur. Aanvang Film: 21.00 uur. Entree: 3,50 euro. En een week later, op vrijdag 22 juni, is in Bacchus muziek te horen van het Eleonora Strino Quartet. Eleonora Strino is een jonge jazzgitariste uit Italië en woonachtig in Turijn. Ze studeerde af aan het Conservatorium van Napels en Amsterdam. Daarna schuimde ze de Italiaanse jazzscene af, vaak aan de zijde van gerenommeerde jazzmuzikanten uit binnen- en buitenland. Eleonora Strino (gitaar) treedt in Bacchus op met Fernando Sanches (saxofoon), Mauro Cottone (bass) en Joan Terol Amigo (drums). Een mooi gezelschap bij elkaar en het kan niet anders dan dat dit viertal garant staat voor dynamische Jazz zoals dat alleen in het knusse café in de Gerberastraat te horen is. Bacchus open: 21.00 uur. Entree: Uw/jouw gift.

Afsluiting met blues

Vrijdag 29 juni is de afsluiting van het seizoen 2017/2018 en dan gaan de spots in Bacchus aan voor mr. Little Boogie Boy Hein Meijer (gitaar en zang). Bacchus open: 21.00 uur. Entree: Uw/ jouw gift.