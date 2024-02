Music in the Air(36): Jan van Schuppen

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Jan van Schuppen, eigenaar van café Joppe, wordt blij van muziek luisteren en optredens bijwonen. Maar voor één band hoef je bij hem niet aan te kloppen.

Wat betekent muziek voor jou, Jan?

“Dat is een moeilijke vraag, ik denk wel heel erg veel. Tijdens mijn werk in Joppe staat er natuurlijk altijd muziek aan maar dan toch meestal als ‘behang’, dan let ik er niet echt op. Als je het dan met gasten over de muziek gaat hebben wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Meestal bij muziek uit onze jeugd gaat het dan om herinneringen of liveoptredens die we hebben gezien. Thuis hebben we eigenlijk nooit muziek aanstaan. Verder ga ik graag naar liveoptredens, van grote shows tot optredens in de buurt of natuurlijk de bands die in Joppe spelen.”

Speelde muziek al op jonge leeftijd een rol?

“Ik denk dat dit begon door de muziek van mijn ouders, de smaak die zij hadden was in de beginjaren niet helemaal de mijne. Mijn vader hield van klassieke jazz, dat kon ik nog prima hebben, maar mijn moeder was meer van James Last, Dutch Swing College Band en daar had ik niks mee. Kan me wel herinneren dat we op zondagmorgen altijd met z’n vieren in bed luisterden naar Willem Duijs en Meta de Vries, maar ik geloof niet dat dit mijn muzieksmaak heel veel heeft beïnvloed. Wist wel wie Jean Toots Tielemans, Thijs van Leer en Rogier van Otterloo waren.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Ik denk door een oudere neef van mij, hij was een enorme muziekliefhebber en had ook erg veel elpees die hij me liet horen. Door hem ben ik me meer gaan verdiepen in muziek, in die tijd met name Nederlandse rock zoals Herman Brood, Gruppo Sportivo, Sweet d’ Buster, Golden Earring, Supersister en Focus (daar heb je Thijs van Leer weer). Later kwam daar – door anderen – onder meer ska-muziek, the Rolling Stones, New Wave en David Bowie bij. Ook begon ik in die tijd al regelmatig naar live concerten te gaan. Eind jaren zeventig naar Herman Brood en begin van de jaren tachtig graag naar ska-concerten met een andere neef en ook naar De Dijk. Daar ben ik later in m’n vrije tijd ook nog een paar jaar roadie voor geweest. Muziek waar ik absoluut niet tegen kan is Nederlandstalige volksmuziek, Hazes, Wolter Kroes en alles wat uit Volendam komt, vreselijk!”

Bespeel je muziekinstrumenten?

“Nee, als kind de verplichte blokfluitles, maar dat was verre van succesvol en toen ik op 19-jarige leeftijd net in Aalsmeer kwam wonen heb ik nog de basgitaar geprobeerd maar dat was niet voor mij weggelegd.”

Heb je nog leuke opmerkelijke anekdotes?

“Een band waar ik een enorme hekel aan heb is Bløf en dat is niet zonder reden. Buiten hun absurde rijmelarij en bespottelijke teksten is de hoofdreden dat de vorige eigenaar van Joppe, Dorus, deze band in 1998 had geboekt voor Bandjesavond. Even later kwam de single ‘Liefs en Londen’ uit en werd de band heel erg groot en veel duurder om te boeken. Dorus was in zijn nopjes want dit zou een geweldige Bandjesavond worden! Hij had Bløf geboekt voor een schappelijk bedrag en hun single stond al drie maanden hoog in de Top 40! Afijn, de tourmanager komt op de middag van Bandjesavond aanrijden met de vrachtwagen vol spullen, ziet het podium (op de kruising voor Joppe) en zegt dat het om een of andere reden niet voldoet aan de eisen en vertrekt weer. Geld weg, band weg en Dorus luid vloekend achterlatend… Waarschijnlijk was de band helemaal niet van plan om voor zo weinig nog te komen spelen en zat nog lekker in Zeeland.

Wat is je huidige situatie?

“Voorlopig blijf ik nog lekker bandjes boeken voor in Joppe, veel naar concerten gaan en nieuwe muziek ontdekken.”

En de toekomst?

“Rooskleurig en zonder Bløf!“

Foto: Patrick Spaander.