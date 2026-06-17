Music in the Air: dansdocente en DJ Anne Karen Boiten

Uithoorn/Aalsmeer – Muziek vormt de rode draad in het leven van Anne Karen Boiten. De in Uithoorn wonende dansdocente en DJ runt al jaren haar Latin dansschool in Aalsmeer en zoekt wekelijks bewust livemuziek op. “Het is mijn levens-behoefte, zegt ze. “Juist met een dansschool is muziek onontbeerlijk.”

De basis voor die liefde werd al op jonge leeftijd gelegd in Suriname, waar Boiten opgroeide. “Ik was een jaar of zeven toen ik daar bewust livemuziek meemaakte. Muziek is er overal, in allerlei culturen.” In een tijd zonder uitgebreid televisielandschap klonk er thuis vooral muziek, in uiteenlopende stijlen. Invloeden uit de soul en disco van de jaren zeventig zijn gebleven, net als haar waardering voor artiesten als Edith Piaf en Charles Aznavour. “Maar mijn hart ligt natuurlijk bij de latin.”

Ook zelf was ze muzikaal actief. Boiten speelde blokfluit, gitaar en piano en ontwikkelde zich later tot DJ. Daarbij kiest ze bewust voor puurheid: “Ik mix niet, maar laat de authentieke muziek horen zoals die bedoeld is.”

Naar Nederland

Na haar jeugd in Suriname verhuisde ze naar Nederland. Op haar achttiende begon ze met stijldansen, inclusief wedstrijden, waarna ze op haar 25e de wereld introk. Niet lang daarna vond ze haar weg in de salsa, die uiteindelijk haar grote passie werd. Sinds 2006 geeft ze les in deze dansstijl. Die ervaring mondde in 2014 uit in de oprichting van haar dansschool SalsAnna in Aalsmeer, die inmiddels 12,5 jaar bestaat. Samen met partner Wilgo verzorgt ze er lessen in verschillende stijlen. “Salsa is een mengeling van onder meer Cubaanse son en Amerikaanse jazz”, legt ze uit. “Daarnaast is er verwantschap met bijvoorbeeld merengue, bachata, cumbia en chachacha.” De nadruk ligt op de Puerto Ricaanse stijl, met uitstapjes naar Cubaanse en Los Angeles-invloeden. “Als een heer goed kan leiden en een dame goed kan volgen, kun je eigenlijk alle stijlen dansen.”

Andere dansvormen

Naast salsa is er ook ruimte voor andere dansvormen, zoals kizomba, een stijl met Afrikaanse roots. Die combinatie van muziek, cultuur en beweging maakt het werk voor Boiten veelzijdig en inspirerend. Dat dansen soms ook bijzondere situaties oplevert, bleek tijdens een workshop op een militaire basis in Valkenburg. “Dans vraagt om discipline: iemand leidt, iemand volgt. Ik liet militairen met elkaar dansen en draaide de rollen om: lagere rangen mochten leiden, hogere rangen moesten volgen. Dat leverde veel gelach op, maar ook mooie inzichten.”

Naast haar werk in de danswereld was Boiten ook actief als schrijver. In 2016 maakte ze interviews over dansmuziek en reizen voor het glossy magazine Latin A-Life, een project dat ze twee jaar volhield. De toekomst ziet ze met vertrouwen tegemoet. Mogelijk worden de activiteiten van SalsAnna nog uitgebreid, onder meer met extra lessen en workshops. Want een ding staat vast: muziek en dans blijven een centrale plek innemen in haar leven.

Op de foto: Anne Karen als DJ. Foto: Salsa Anna.