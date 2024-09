Music in the Air (67): Stephan Pechler

Door Rein van der Zee

Amstelveen – De uit Amstelveen afkomstige basgitarist Stephan Pechler speelde jarenlang in de metalband Jackal en repeteert al heel lang in Aalsmeer bij Schild en speelt nu in een nieuwe band, Siberian Summer.

Wat doet muziek met jou, Stephan?

“Muziek is redelijk belangrijk voor mij – zonder muziek geen leven – maar ik zet het niet geheel op nummer één omdat er veel meer in het leven is dan alleen muziek…”

Hoe ben jij de muziek in gerold?

“Al jong mee begonnen; vooral hardrock en metal sprak mij erg aan. Mijn broer Terry speelde gitaar en toen leek mij de basgitaar wel wat, ik deed het eerst voor de fun en toen klikte het wel. Ik ben beïnvloed door Steve Harris, de bassist van Iron Maiden. Mijn broer en ik begonnen in 1985 de metalband Jackal en oefenden toen al bij Schild in Aalsmeer. We speelden zelfgeschreven nummers. Jackal trad ook een paar keer op in De Binding Aalsmeer. Tijdens ons eerste optreden daar keek het publiek met grote ogen naar ons, wij droegen opvallende kleding die natuurlijk bij onze heavy muziek paste: broeken met tijgermotief, sjaaltjes. Wij hadden destijds heel lang haar, onze show was ook wild en vooral luid, haha. In Aalsmeer waren ze toen nog niet veel gewend. Onze toenmalige vocalist zong tot twee keer toe de hoge toon tweeters stuk met zijn luide gegil! Later kwam er een nieuwe zanger bij ons. We maakten demo’s en een mini cd: Cry of the Jackal. Terry speelde gitaar maar wisselde toen op drums. Ooit speelden wij ergens in de Achterhoek op een podium van planken gemaakt die op bierkratten rustten! Als ik me bewoog ging het drumstel heen en weer, en de versterkers vielen bijna om! Maar het publiek…echt, het béste publiek ooit, daar in de Achterhoek…

Ik ging later in de bands Struck en Vexation bassen. Jackal bestaat niet meer. Nu speel ik in ‘Siberian Summer’, progressieve metal. Ik hou nu meer van groepen als Porcupine Tree, Opeth en andere progressieve hardrock bands.”

Heb je wel eens last van podiumvrees?

“Als kind was ik erg verlegen maar tijdens militaire dienst kwam de ommekeer. Ik heb soms nog wel eens last van zenuwen vlak voordat het optreden begint…”

Wat is je huidige situatie?

“We zijn nu toe aan optredens en om eventueel een cd te gaan maken. De videoclip hebben we al opgenomen, niet de logische weg, normaal maak je eerst een demo. Maar zo’n video is toch fun?“

En de toekomst?

“We zijn nu toch wel wat te oud om het nog te gaan ‘maken’ maar we blijven gewoon repeteren bij Schild in Aalsmeer en het zou natuurlijk mooi zijn om op podia terecht te komen. Het blijft een mooie hobby!”

Foto uit de jaren 80, rechts Stephan. (Foto: RvdZ).