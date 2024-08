Music in the Air (64): Mariëlle Rijkmans-Oskam

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Voor de Aalsmeerse Mariëlle Rijkmans-Oskam speelt muziek een grote rol in haar leven.

Hoe belangrijk is muziek?

“Heel belangrijk dus, muziek helpt je er weer bovenop. Het staat ook altijd aan. Het is een uitlaatklep om me te uiten wat ik anders met woorden soms lastig vind. Ik wil zo ook mijn geloofsleven delen, de liefde van God. Muziek heeft ook effect op onze kinderen, zelfs toen ze nog maar een baby waren reageerden ze al meteen op muziek. En dat zien we nu nog steeds.”

Wanneer begon je ermee?

“Toen ik ongeveer zeven of acht jaar was kreeg ik gitaarles en ik vond toen zingen al erg leuk. Ik zong toen wel eens in de klas. Ben niet echt door een bepaalde artiest of stijl beïnvloed. Toen ik 19 jaar oud was heb ik voor het eerst voor publiek gezongen op een christelijke camping waar ik vrijwilligerswerk deed, dat vond ik geweldig. Er was toen iemand uit Aalsmeer aanwezig op de camping en zij vroeg of ik misschien mee wilde doen met een band. Zo kwam ik dus als zangeres in de jeugdband ‘GodsStory’. Daar zat ik drie jaar in. We speelden één keer in de maand op zondagmiddag in de Oosterkerk (‘t Anker) in Aalsmeer. Toen deze band stopte, ging ik door in een andere groep, Praiseband ‘Latreia’, ook een christelijke band. Daar speelde mijn man Sjors ook in. We traden op in verschillende kerken, in diverse plaatsen. Door corona konden we niet samenkomen en spelen. En eigenlijk vonden Sjors en ik dat wel fijn, even een tijdje helemaal niets.

Tijdens de coronaperiode ging de kerk dicht en mochten we niet meer samenkomen. Meteen werd er een livestream opgezet zodat de mensen thuis toch de kerkdiensten konden volgen. Bij een van de diensten wilde de dominee graag het lied ‘You Say’ van Lauren Daigle laten horen. We hadden bedacht om dit nummer zelf op te nemen en dan tijdens de dienst te laten afspelen. Hier kwamen zoveel positieve reacties op dat we daarna nog meer nummers zijn gaan opnemen om op mijn eigen kanaal te plaatsen op YouTube. Een vriend van mij is geluidsman en mixt voor ons de liedjes. We nemen thuis op of bij hem in zijn studio.”

Hebben jullie wel weer opgetreden?

“Ja, vorig jaar hebben opgetreden in de Oosterkerk in Aalsmeer. Een nieuwe band, wel weer samen met mijn man. Het was een prachtige avond met zo’n 60 á 70 mensen. Dit jaar in januari gaven wij ook weer een concert, het zogenaamde ‘Champagne concert’, een aantal nummers van de live optredens hebben wij online gezet.

Ik heb ook gezongen tijdens de Internationale Vrouwendag in het Parochiehuis en in Bacchus vorig jaar in oktober. Daar deed ik ook popnummers zoals bijvoorbeeld ‘Man, I feel like a woman’ van Shania Twain. Dit jaar heb ik ook gezongen op de braderie in Aalsmeer. Ik ga lekker door met zingen. In oktober dit jaar hopen wij weer op te kunnen treden in Bacchus.”

Heb je nog een mooie muziekherinnering?

“Ja, er is een lied waar ik echt een fijne herinnering aan heb en dat heet ‘De goedheid van God’.”

Foto aangeleverd door Mariëlle Rijkmans-Oskam.