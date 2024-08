Music in the Air (62): Lynn van de Polder

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De Aalsmeerse Lynn van de Polder treedt af en toe op met haar vader maar zou graag in een band willen spelen.

Wat doet muziek met jou, Lynn?

“Muziek staat altijd wel aan. Als ik niet lekker in mijn vel zit dan ga ik zingen, ik zing het onprettige van mij af. Bij het luisteren naar teksten voel ik een herkenning van wat ik ervaar.”

Hoe ben je met muziek in aanraking gekomen?

“Door mijn vader. Hij speelt gitaar in een band. Vanaf mijn achtste tot mijn veertiende volgde ik pianoles en ik kreeg zangles van Edith Barkey. Ik luisterde naar soul, r&b, The Bee Gees en Amy Winehouse en toen kreeg mijn vader wel de indruk dat ik iets met muziek wilde doen. Hij vroeg mij een keer om een liedje te zingen op de verjaardag van mijn oom. Ik was toen 8 jaar maar niet bang of verlegen om dat te doen. Naast piano speel ik ook een beetje gitaar. Soms treed ik op met mijn pa. Op den duur zou ik wel graag in een band willen spelen.

Je hebt al wat optredens gedaan?

Ja, met mijn vader heb ik vaker in en rondom Aalsmeer opgetreden. Met de band The Livingtons zong ik het nummer Find someone like you, een cover van Snoh Aalegra. Dat staat op Youtube, (eventueel ook op mijn Instagram: @evelynnmusic_ te beluisteren).

In de bloemenveiling van Aalsmeer heb ik het nummer Rehab van Amy Winehouse gezongen tijdens een jubileum. Ik heb zelf ook een liedje geschreven, een Engelstalig nummer, en hoop meer te gaan schrijven. Daarnaast is er de wens vaker op te treden. Er was trouwens wel een keer een grappig voorval tijdens een optreden met mijn vader. Hij zette een verkeerde toonsoort in en toen begon ik in die toonsoort te zingen. Te hoog en het ging mis, dus kapten we het af. Het publiek kon er gelukkig om lachen!

Heb jij nog een mooie muziekherinnering?

“Vier jaar geleden was ik bij het North Sea Jazz Festival en zag ik Anderson Paak optreden en daar raakte ik heel erg van onder de indruk. Hij is sindsdien een van mijn favoriete artiesten.”

Wat zijn je wensen voor de toekomst?

“Zoals ik al zei zou ik het liefst een band willen formeren en ook meer swingende muziek willen maken en liedjes schrijven.”

Foto: optreden in het Crowntheater Aalsmeer.