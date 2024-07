Music in the Air (58): Bart Vreken

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Aalsmeerder Bart Vreken voelde zich al op jonge leeftijd aangetrokken door muziek.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Bart?

“Muziek is letterlijk alles voor mij, het is niet alleen mijn passie maar bovendien mijn inkomen. Muziek inspireert mij elke dag.”

Wanneer ben je daarmee begonnen?

“Al op heel jonge leeftijd voelde ik mij enorm aangetrokken door muziek, en dan met name door de gitaar. Toch duurde het nog een poos voor ik begon met spelen, ik was denk ik een jaar of 12.”

Door wie ben jij beïnvloed?

“De eerste invloeden waren de gitaarsolo’s uit “I put a spell on you” van CCR en “Love Hurts” van Nazareth. Dat geluid! Later werd ik gegrepen door Kiss, Motorhead en Metallica.”

Welke instrumenten bespeel je?

“Ik ben begonnen op gitaar, eerst akoestisch maar al gauw werd het elektrisch. Behalve een Marshall versterker propte ik ook een drumkit in mijn kamertje. Later ben ik er ook basgitaar bij gaan doen, ook om erin les te kunnen geven. Ik heb in veel bands gespeeld, als gitarist maar ook als drummer. De bekendste waren toch wel de metalband Donor waar ik twee albums mee maakte en internationaal mee getoerd heb, en de coverband de Hucksters.”

Heb je nog een verhaal/anekdote?

“Dat zijn er best veel! Het mooiste waren de Europese tours met Donor. Spelen op plekken waar je nog nooit geweest bent en dan het publiek je nummers zien meezingen blijft een unieke ervaring! Ik heb ook opgetreden in Paradiso en dat was een droom die uitkwam. Weet nog dat ik op mijn 15e voor het eerst daar was, Metallica stond daar toen. Ik had nooit voor mogelijk gehouden dat ik er 10 jaar later zelf zou staan. En het was nog uitverkocht ook!”

Wat is jouw huidige situatie?

“Ik werk elke dag als gitaar- en basleraar. Ook ben ik bandcoach bij de Bandbrouwerij in de N201 in Aalsmeer. Jonge bands begeleiden is echt heel erg leuk en inspirerend! Verder ben ik getrouwd met Renate en hebben we een zoon van 13, Dante. Die is nu hard op weg naam te maken bij Radio Aalsmeer en met zijn eigen podcasts op De Testkast!”

En je toekomstplannen?

“Ik heb het leukste werk van de wereld, dus ik blijf doen wat ik nu al ruim dertig jaar mag doen! Ook De Bandbrouwerij is na acht seizoenen nog volop in ontwikkeling, dus dat blijf ik ook nog wel even doen. Zelf treed ik zo’n twee keer per jaar op in The Shack, in augustus weer met the WoodShack Jam. En eind december doen we de eindejaars-gig. Erg leuk om te doen en de concerten zijn altijd uitverkocht! Niet slecht als je twee keer per jaar speelt toch?”

Wel eens last van podiumvrees?

“Heel gek: nee. Maar als er leerlingen van me moeten optreden, of bands van De Bandbrouwerij, dan wel! Je kan het niet echt podiumvrees noemen maar dan ben ik altijd wel zenuwachtig. Als je zelf moet spelen heb je alles wel onder controle, haha!”

Bart Vreken aan de linkerkant. Foto: Dante Heideman.