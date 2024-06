Music in the Air (56): Kitty van Rijn

Door Joke van der Zee

Kudelstaart – Kitty van Rijn, geboren in Uithoorn als dochter van de fietsenmaker is alweer 20 jaar woonachtig in Kudelstaart. Ze is ondernemer en heeft ruim 40 jaar een eigen praktijk: Beauty Special. Ook coaching en spiritualiteit hebben haar grote aandacht. Daarnaast heeft zij diverse passies maar wil zich in het bijzonder blijven ontwikkelen en kennis en inzichten delen met anderen.

Speelt muziek een belangrijke rol in je leven?

“Hoewel ik geen instrument bespeel, heeft muziek altijd een belangrijke rol gehad. Thuis was het lichte levensmuziek en in mijn jeugd hield ik van popmuziek, nu heb een voorkeur voor countrymuziek. Door Ruud (mijn overleden man) heb ik veel van hardrock tot easy listening meegekregen, van Stairway to heaven naar Elvis en de soul van James Brown. Met Frans, mijn huidige partner, kom ik in de klassieke muziek terecht. Hij speelt trompet en orgel. Ik heb veel bewondering voor muzikanten. Muziek verbindt en raakt je tot in je ziel. Ik hoop dat wij, de wereld, meer samenkomen om muziek te maken en zo weer meer te verbroederen. De coronatijd was daar een mooi voorbeeld van: Die bracht veel muzikanten online samen. Prachtig.”

Ben je actief in de muziek?

“Ik heb rond mijn 40e een poosje pianoles gehad. Doordat ik toen in twee huizen leefde kon ik het niet doorzetten. Dat vraagt echt elke dag studie. Samen met Ruud heb ik heel regelmatig gezongen. Hij hielp mij met technieken en zong dan zelf de ondersteunende stem. Echt heel mooi. Na zijn overlijden zat mijn keel ‘dicht’. Toen kon ik nauwelijks zingen. Ik schrok zelf van mijn geluid. Er kwam heel weinig geluid uit, het was niet zuiver en ik had heel weinig bereik. Gaandeweg kwam de behoefte weer om te zingen. Ik heb toen zangles genomen, alleen om mijn stem te bevrijden. Dat is goed gelukt. Ik zing nu weer zuiver: in de auto of onder de douche.”

Speelt muziek een rol in je beroep en/of passie?

“Meditatieve muziek heb ik veel gedraaid in mijn praktijk. Ook kunnen Frans en ik samen heerlijk naar muziek luisteren en zo alles van ons af laten glijden. Muziek is er eigenlijk altijd. In mijn hoofd, op de achtergrond. Veel muziek gaat over verdriet. Dat verkoopt. Ik ben daar nu veel gevoeliger voor en wil ook alleen maar naar muziek luisteren die mij optilt. Als je maar vaak genoeg hoort: “Ik kan het gewoon niet aan (Marco Borsato) dan kun je het ook niet aan. Sommige kerkelijk liederen kunnen mij ook raken. ‘You raise me up’. Stef Bos heeft ook hele mooie liederen.

Heb een speciale herinnering waarin muziek de hoofdrol speelde?

“Zo veel. Muziek loopt als een gouden draad door mijn leven. De verjaardagen van mijn ouders waar een oom zijn gitaar mee nam en andere oom altijd zong. Bruiloften met een band. Walsen. Feest met de Kwakelse kermis. Ik hoef maar muziek te horen en ik wil de dansvloer op. Karaoke Kerstavonden, waar de kleinkinderen Ruud weer konden verleiden om de apparatuur neer te zetten en met elkaar te zingen. Het lied dat hij met zijn band op onze trouwreceptie speelde. Het lied ‘You are always on my mind’ heb ik meegenomen op de tekst voor het graf van Ruud. Bij het afscheid van Ruud hebben wij nummers van zijn eigen CD gedraaid. Ook heel bijzonder en waardevol…”

Foto: eigen foto (Kitty met Frans).