Music in the Air (55): Martijn Vogelaar

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De in Aalsmeer wonende Martijn Vogelaar is de zoon van de bekende gitarist Jaap, die in 2016 overleed. Martijn is in de muzikale voetsporen van zijn pa getreden.

Wat betekent muziek voor jou, Martijn?

“Muziek betekent alles voor mij, de uitlaatklep, de emotie.”

Wanneer begon je met muziek?

“Vroeg. Als peuter mocht ik al een beetje mee drummen in de band van mijn vader Jaap. Toen ik vier jaar was kreeg ik een akoestische gitaar maar tot mijn 14e heb ik in feite niets meer met muziek gedaan totdat een achterbuurjongen – die orgel speelde – aan mij vroeg om muziek te maken. Ik speelde een paar akkoorden en zo leerden wij elkaar muziek maken. Twee jaar later kwam mijn vader naar mij toe met akkoordenschema’s en zei: “Ga dit eens leren spelen.” En zo kwam ik als gitarist in de band Dazzle waar ook mijn vader gitaar in zat.”

Waar speel je gitaar?

“In Dazzle, een Aalsmeerse band die countryrock, blues en soul speelt en in Serious Fun, een Noord-Hollandse pop-rock coverband.”

Heb je wel eens last van podiumvrees?

“Nee nooit. Gewoon een gezonde spanning, zeg maar.”

Heb je nog een mooi verhaal of anekdote?

“Wij gingen met Serious Fun repeteren in Velsen-Noord. Dat is op een industrieterrein en vlakbij huist een motorclub. In onze band zitten naast heren ook drie dames. Na afloop van onze repetitie gingen wij naar buiten om weer naar huis terug te gaan. Plotseling kwamen er een paar ‘motorduivels’ naar ons toe lopen, we schrokken wel een beetje. De heren stonden erop om de dames te begeleiden naar hun auto’s om hun veiligheid te waarborgen. En dat is een aantal keren gebeurd. Het was eigenlijk meer om uit te vissen hoe en wie wij waren…”

Ook herinner ik mij een optreden in café De Zwarte Kat in Nes aan de Amstel. De kroeg stond helemaal scheef. Onze versterkers rolden van hun plaats waardoor wij ze moesten vastzetten. De eigenaar had al aardig diep in het glaasje gekeken en feestte helemaal mee.”

Wat is je huidige situatie en hoe ziet de toekomst eruit?

“Gewoon lekker doorgaan met mijn bands. Hoewel we met Dazzle niet veel doen, treden we met Serious Fun twee keer per maand op. We doen zo’n 20 optredens per jaar. Echt toekomstplannen met muziek heb ik niet, het moet wel een hobby blijven…”

Op de foto (aangeleverd) Martijn in het midden met daarachter zijn vader.