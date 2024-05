Music in the Air (52): Sandra van Leeuwen

Rijsenhout – De in Rijsenhout wonende Sandra van Leeuwen heeft sinds de coronacrisis de muziek weer opgepakt.

Hoe belangrijk is muziek voor jou?

“Heel belangrijk, het wordt steeds belangrijker. Ik ervaar veel warmte en energie bij muziek. Mijn bestaan is druk en het brengt mij ontspanning. Elke dag staat Spotify aan, ik kreeg een keer een berichtje van Spotify dat ik 92% meer luister naar muziek dan andere mensen!”

Wanneer werd jij je bewust van muziek?

“Toen ik vijf jaar was. Mijn broer had pianoles en ik wilde graag gitaar leren spelen maar ik moest eerst blokfluit leren en dat vond ik maar niks; dus dat werd het niet. Op mijn 19e ging ik weer gitaar spelen en een paar jaar later pakte ik de saxofoon. Eerst de alt maar ik wilde graag de tenor. Ik kocht er een en nam les in Hoofddorp en ging in mijn eerste bandje spelen te Badhoevedorp, later bij een groep in Hoofddorp. Zeven jaar volgde ik les van Ruud de Vries en ik speelde in diverse bandjes. Uiteindelijk belandde mijn sax op zolder waar het instrument tien jaar onaangeroerd bleef staan. Dat kwam door mijn werk: ik ben hondentrimster en ik heb een hond met verlatingsangst waardoor ik niet meer de deur uit kon. Maar, door de coronacrisis kwam mijn werk stil te liggen en pakte ik de muziek weer op. Ik ging weer gitaar spelen en op de sax en samen met mijn vader bouwde ik een kleine muziekstudio achter mijn huis. Ik noem het mijn ‘muziekhok’.

Door wie ben jij muzikaal beïnvloed?

“Door mijn ex-man, Gerrit Biesheuvel.”

Bespeel je een instrument en waar?

“Ik speel saxofoon in een bandje op de Wereldmuziekschool in Haarlem, speel gitaar en een beetje keyboard. En ik maak onderdeel uit van een duo samen met een vriendin van mij die piano speelt. We doen van alles wat: blues, rock en pop.”

Wat is je leukste muziekherinnering?

“Mijn mooiste muziek herinnering was een concert van Queen in 1986.”

Heb je nog een leuke anekdote?

“Ooit heb ik een keer iets doms gedaan. Ik bewaar mijn schoonmaakattributen voor mijn sax zoals ragers in een oude sok en die sok stop ik dan in de ‘beker’ van de sax om het te bewaren. Voor een optreden was ik helemaal vergeten om de sok eruit te halen! Omdat het zo druk was tijdens het optreden werd het niet opgemerkt…”

Wat is je huidige situatie?

“Ik speel dagelijks en steek er meer tijd in, op woensdag naar muziekles en ‘s maandags in Haarlem op de Wereldmuziekschool.”

En de toekomst?

“Veel bezig zijn met muziek, ik zou best wel eens muziektherapie aan ouderen willen geven en muziekles aan kinderen of mee willen werken aan muziekworkshops. En lekker doorgaan met mijn bandje en het duo. We zoeken nog een drummer trouwens.”

Foto: R. van der Zee.