Music in the Air (50): Christa Logman

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – Muziek raakt velen en het kan ook een helende werking hebben. Naast kunstschilderen zit ook muziek in het bloed van de Kudelstaartse Christa Logman, die dit ook gebruikt in haar werk als psycholoog.

Wat doet muziek met jou, Christa?

“Het geeft mij ontspanning, troost, melancholie, het doet mij bewegen, het maakt mij vrolijk, het brengt sfeer en gezelligheid, ect.”

Wanneer begon je met muziek?

“Vanaf dat ik kon horen luisterde ik al naar muziek. Toen ik zo’n jaar of zes, zeven was nam ik blokfluitles en vanaf mijn zevende tot mijn twaalfde kreeg ik les op een elektronisch orgel. In mijn studietijd leerde ik tenorsaxofoon spelen, maar dat mag geen naam hebben allemaal. Ook ging ik vanaf mijn tienerjaren dansen: jazzballet, stijldansen, salsa, rock & roll, en sinds de laatste vijf jaar dans ik ook de Argentijnse tango.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Door mijn ouders, mijn broers en vrienden in de straat. Ik luisterde naar Elvis, Perry Como, Burt Bacharach, Glenn Miller, ELO en door jazzballet heb ik Queen leren kennen, verder dansmuziek en bij het studeren luisterde ik veel naar naar Bach.”

Speel je in een band of in een koor, ect ?

“Nee, niet in een band, en ik speel nu niet meer op instrumenten maar ik dans wel veel. Als psycholoog gebruik ik ook muziek in mijn behandeling als ontspanning of om emotie op te roepen. Daarnaast is muziek natuurlijk heel goed voor de hersenen. Bij mensen met dementie zie je ook dat zij zich met muziek beter gaan voelen.”

Heb je nog een bijzondere anekdote?

“Ik heb voor mijn dochter ooit een troostliedje verzonnen waarvan ze altijd heeft gedacht dat het een bestaand liedje was!

Wat betreft het dansen: Ik oefen wel eens solo latin dans aan de loswal in Kudelstaart en in het Amsterdamse Bos. Sommige mensen kijken er wel van op, vinden dat misschien wel vreemd, haha.”

Wat doe je nu en heb je nog plannen voor de toekomst?

“Ik hoop over vijf jaar gezond met pensioen te kunnen gaan en dan veel tijd te kunnen besteden aan dansen en muziek en aan mijn dierbaren en vrienden. Hopelijk komt er ooit een kleinkind met wie ik samen muziek zou kunnen maken en samen dansen. En ik wil ook graag weer gaan zingen…”

Foto: Christa Logman.