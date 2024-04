Music in the Air (45): Davanti

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Linda Jonker, Ineke van Bemmelen en Anja Kroon van Davanti uit Aalsmeer zijn het ermee eens: plezier staat voorop in het vrouwenensemble.

Hoe belangrijk is muziek voor jullie?

Linda: “Het is ontspanning, emotie en iets dat je met andere mensen doet en deelt. Iedere stem is nodig.” Hier sluiten Ineke en Anja zich bij aan.

Wanneer zijn jullie met muziek begonnen?

Linda: “Op 8-jarige leeftijd. Ik had blokfluit les en zong in een kinderkoor in Zeeland.” Ook Ineke begon met dat instrument. “Toen ik 6 jaar was speelde ik blokfluit, later ging ik ook zingen en tevens dwarsfluit spelen. In 2007 kwam ik bij Davanti. Toen we in 2011 tijdens ‘Concertgebouw Open’ zonder dirigent kwamen te zitten durfde ik het aan om ‘nood dirigent’ te zijn, samen met onze pianist Theo Griekspoor. Toen ben ik besmet met het ‘dirigeer koorts’ en ben lessen gaan volgen. Een jaar later kwam ik terug bij Davanti als dirigente. Daarnaast zing ik ook bij het Toonkunstkoor Amsterdam.” Anja begon op 8-jarige leeftijd in het Aalsmeers Jeugdkoor, dat later is uitgegroeid in een meisjeskoor en… uiteindelijk vrouwenkoor Davanti!

Vertel eens iets meer over Davanti

“Davanti betekent vooraan. We bestaan uit 10 zangeressen die meerstemmige stukken zingen en dat willen we zo mooi mogelijk doen. De zuiverheid, precisie, balans en harmonie is belangrijk. Doordat we al zolang samen zingen en goed ‘trainen’ in stem en gehoor krijgen we dat voor elkaar. We hebben een breed repertoire, meestal licht klassiek, met soms een uitstapje naar een ander genre. We zingen vooral a-capella. Onze optredens zijn divers, we werken mee met concerten, festivals en culturele evenementen en ook verzorgen we kerstoptredens in ‘Dickens stijl’. Theo Griekspoor begeleidt ons soms op de piano. Op 7 april werken we samen met de dansers Chantal en Robert Bogaart. In het verleden hebben we veel prijzen gewonnen tijdens wedstrijden. Nu doen we dat niet meer. Onze focus ligt nu meer op mooie muziek maken met elkaar!”

Hebben jullie wel eens last van podiumvrees?

Niemand van de dames heeft last. Linda geeft aan dat het wel opspeelt wanneer ze solo zingt en Anja beaamt dit: “Wel als ik een solo zing die heel hoog of moeilijk is.”

Van welke muziek houden jullie?

“Ik heb geen specifieke muziekvoorkeur”, aldus Linda. Ineke noemt klassieke muziek, Nederlandse kleinkunst maar ook pop, rock… “Als het maar raakt”, vertelt ze. Anja geeft aan dat, hoewel ze in een vrouwenkoor zingt, zij ook houdt van mannenstemmen. Kiss en Muze kan ze ook waarderen.

Hebben jullie nog een leuke anekdote?

Ineke: “We zongen in 2016 op het Limburgs Korenfestival. Na het zingen gingen de meeste leden de stad in of naar huis. Tijdens de prijsuitreiking bleek dat we gewonnen hadden! Heel onverwachts. We dachten dat we niet konden winnen omdat het een Limburgs festival was. En dan als beste uit de bus komen als buitenstaander, dat is wel bijzonder!” Linda: “In 2007 deden we mee met Korenslag op tv waar o.a Jeroen Kijk in de Vegte in de jury zat. Toen we hadden opgetreden zei hij: ”Alsof er een engeltje in m’n oor pieste!” Dat is een heel mooi compliment van iemand zonder klassieke achtergrond.”

Anja: “We hebben ook opgetreden bij de ‘Lichtemaankweker’. Een toneelvoorstelling op de Historische tuin. Het verhaal ging over een verliefd stel. De één kwam van ‘de Buurt’ en de ander uit het ‘Farregat’ en dat was natuurlijk uit den boze! De toeschouwers kwamen in een praam aan op de tuin en wij mochten ze zingend begeleiden naar de verschillende scenes op de tuin. Dat was erg indrukwekkend.”

Hoe is de huidige situatie en hoe ziet de toekomst eruit?

De dames zouden graag willen dat er nog wat leden bijkomen. Zingen met z’n tienen is fijn, maar met meer stemmen kunnen we nog meer. “We willen vooral doorgaan met veel plezier!”

Foto aangeleverd.