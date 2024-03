Music in the Air (42): Mister Jack (Muller) 

Door Joke van der Zee

Rijsenhout – Jack Muller alias Mister Jack uit Rijsenhout heeft vele passies. Muziek is daar een van, zo was hij jarenlang drummer. Tegenwoordig is hij vaker met een pen dan met drumstokken in de weer.

Wat heb jij met muziek?

“Ik denk dat als muziek niet bestond dat ik het had uitgevonden. Er zit altijd muziek in mijn hoofd, van vroeg tot laat, ik sta er mee op en ga ermee naar bed. Misschien stroomt er in plaats van bloed wel muziek door mijn aderen. En of ik nu wandel, schilder of aan het stofzuigen ben: het moet altijd in de maat van de muziek. Uitgezonderd wanneer ik aan het schrijven ben, dat doe ik in absolute stilte.”

Mensen kennen jou als muzikant, je bouwde flight-cases, je maakte kunst van muziekinstrumenten en je schrijft! Waarom ben je gaan schrijven?

“In de tijd dat ik vroeger veel naar het strand ging en stilzitten of -liggen niet zo mijn ding was, nam ik altijd pen en papier mee. Ik begon verhaaltjes te schrijven over het zotte leven wat ik leidde in de toenmalige band waar ik toen in zat. Voor ik het wist had ik een boek bij elkaar geschreven met allerlei anekdotes over de band. En het werd zowaar een echt boek. En dat voor een dyslexie ventje dat vroeger nog geen opstel klaarkreeg. Het smaakte dus naar meer en nu zijn we 13 boeken verder.”

Terug naar de muziek: wie waren jouw grote voorbeelden?

“Queen. Oké, ik heb er vele, breed georiënteerd, maar vanaf het moment dat ik voor het eerst Queen hoorde viel de rest voor mij van de toonladder. Dat mooie drumstel, dat wilde ik ook. Dat bijzondere gitaargeluid van Brain May, hun harmonieën in de koortjes en de aparte stijl van hun songs. Ik zoog het op en liet mij verpletteren door hun genialiteit die anno nu nog steeds ongeëvenaard is. Stiekem was het mijn eerste live concert en ben tevens bij hun laatste geweest. Queen dus, dan een hele poos niets en dan pas de rest.”

Heb je een bijzondere anekdote of muziekherinnering?

“Waar zal ik beginnen; hoelang mag dit stukje worden? ‘Music was my first love’ van John Miles, een voorbeeld van een dood gedraaid nummer maar een waarheid als een koe. Elk goed nummer heeft op de een of andere manier een betekenis voor mij. Een herinnering, een mooie of treurige, het maakt niet uit. De ontroering van het beluisteren of het zelf musiceren is voor mij het grootste goed. Geen bruiloft of begrafenis kan zonder. En als ik dan toch iets moet noemen, Queen.”

Je nieuwste boek is net uit, speelt muziek daarin een rol?

“Jazeker, maar dat heb ik met al mijn boeken. In het een wat meer dan in het ander, maar in ‘Kleiwijn’ speelt muziek absoluut weer een grote rol. Het volgende boek (dat nu geredigeerd wordt) gaat trouwens helemaal over muziek. Over mijn vele concertbezoeken met daarin natuurlijk de nodige en onnodige anekdotes. Het zou zomaar eens het leukste boek tot nu toe kunnen worden.”

Foto: Studio Tindos.