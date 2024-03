Music in the Air (40): Hans Prent

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – Voor de Kudelstaartse bassist Hans Prent moet de bas ‘beuken’.

Wat doet muziek met jou, Hans?

“Het is mijn lust en leven, een ultieme uitlaatklep.”

Wanneer begon je met muziek?

“Op m’n zesde of zevende jaar. Ik pingelde destijds op de piano van mijn oom. In die tijd ging ik met mijn vader naar een open dag van de Streekmuziekschool in Aalsmeer. Ik koos toen voor de piano waar ik les in kreeg. Eerst moest ik het notenschrift leren lezen voordat ik met de piano begon. Ik zat tot m’n zestiende op de Muziekschool en toen wilde ik wat anders, want op deze school gaf men alleen les in klassieke muziek en andere stijlen waren niet mogelijk.

Toen ik 17 jaar was ging ik met mijn vader en mijn broer naar een winkel in Hilversum en kochten wij een basgitaar-hals. De body van hout heb ik zelf gemaakt.

Ik nam een jaar basgitaarles en ben daarna dus gaan bassen. Op m’n 18e speelde ik in mijn eerste bandje in Aalsmeer: Watch This. We speelden zelfgeschreven werk en hebben een paar keer opgetreden op Bandjesavond.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Door o.a. Piet van Leeuwen, Mark King van Level 42, Henny Vrienten, Bootsy Collins, Marcus Miller, Barend Courbois en Mothers Finest.”

In welke bands heb je gespeeld?

“In Watch This, Crossroads, Powerchord, Social Animal. Toen ben ik vier jaar gestopt en kwam in ‘Van Alles Wat’ en uiteindelijk speel ik nu in The Cover Crew.”

Heb je nog een leuke anekdote?

“Met Social Animal speelden wij als voorprogramma voor o.a. Intwine, Gruppo Sportivo, Loïs Lane en we kwamen ook bij Kink FM en bij Giel Beelen. En ook een keer bij de gitarist van Mothers Finest, John Hayes met bassist Barend Courbois. Dat was ergens in een zaal in Arnhem. We kregen geen vergoeding. Wij hadden heerlijk gegeten daar, eenmaal weer thuis gekomen kwam er een boos telefoontje van de zaaleigenaar: We hadden niet betaald voor het eten. Ik stond perplex. Hebben we daar gezwoegd en gesjouwd, de brandstofkosten waren voor onszelf en dan moet je ook nog voor het eten betalen!

We zouden ook het voorprogramma verzorgen voor Mothers Finest in de Boerderij te Zoetermeer maar hun vlucht uit de VS was gecanceld! Heel jammer…

Met de band Crossroads speelden we een keer in de feesttent in Woerden. Vlak voordat we moesten opkomen waren we de tweede gitarist kwijt. De sukkel was wat aan het wandelen gegaan en kwam 10 minuten te laat on stage! Tijdens het optreden waren er ook Hells Angels aanwezig, dus ik maakte mij wel wat zorgen maar de Angels waren erg enthousiast en maakten ruim baan voor ons toen we klaar waren en onze spullen moesten vervoeren…”

Heb je last van podiumvrees?

“Nee, nooit. Wel moest ik vlak voor een optreden vaak naar het toilet wat onze drummer Ron Schalkwijk (o.a. Powerchord, Social Animal) dan weer nerveus maakte als ik voor een optreden níet 3x moest kakken, haha. Tegenwoordig heb ik daar geen last meer van.”

Wat is de huidige situatie?

“The Cover Crew treedt op 9 maart op in Bacchus Aalsmeer.”

Foto: Derde van rechts Hans Prent. (foto: The Cover Crew).