Music in the Air (38): Chantal Bogaart￼

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – De in Kudelstaart wonende Chantal Bogaart is danseres maar zou heel graag een nummer van David Bowie op gitaar willen leren spelen…

Wat betekent muziek voor jou, Chantal?

“Zonder muziek geen leven. Op het moment dat je je niet lekker voelt is muziek een medicijn, een reddende engel.”

Wanneer begon muziek te leven voor jou?

“Op mijn derde jaar. Ik hoorde toen muziek van o.a. Soft Cel, Culture Club, The Human League. Zodra ‘Torch’ van Soft Cel op de radio was, ging ik met mijn hoofd bij de boxen liggen en op mijn manier meezingen.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Door mijn vader. Die speelde vroeger gitaar en zong in een band. Hij draaide toen vaak muziek van Elvis, Gerry and the Pacemakers, Little Richard en Fats Domino. Mijn moeder was meer van Cliff Richard. Ik ben danseres geworden. Toen ik klein was wilde ik ballerina worden maar dat konden mijn ouders niet betalen. Ik ben toen gaan turnen en later ook op jazzdance gegaan. Op mijn 16e begon ik met stijldansen. De danseres Melia inspireerde mij in het Latin-dansen.”

Bespeel je ook een instrument?

“Een klein beetje gitaar. Heb ook gezongen maar ik kreeg problemen met mijn stem en stopte daar toen maar mee. Ik hoop het ooit wel weer te gaan doen. Ik geef nu dansles bij Dansschool Robert Bogaart, Robert is mijn man. In 1993 begon ik met dansen en in ’95 danste ik mijn eerste wedstrijd bij de NDO (Nederlandse Danssport Organisatie). Ik heb mij verder ontwikkeld in ballroom en de Latijns-Amerikaanse dansen. Als ik dans, voel ik mij een ander persoon, net zoals je dat bijvoorbeeld hebt bij acteren/toneelspelen. Ik kan dan iemand anders zijn, dat voelt heel prettig…Behalve privélessen aan wedstrijdparen geef ik ook clublessen en privélessen aan toekomstige bruidsparen. Ik heb ook een eigen dans workout opgezet en maak (als ik nog ergens tijd heb) ook danskleding op maat.”

Heb je nog een anekdote of een verhaaltje voor ons?

“Ik was net begonnen als danser met mijn wedstrijd-danspartner Jeffrey en woonde in die tijd in Brabant maar had soms les in Amsterdam. Robert was in die zaal bezig met een van zijn lessen, we hadden toen nog geen contact. We kwamen de zaal binnen en gedurende de les van Jeffrey en mij verdraaide Robert bijna zijn nek om ons elke keer even te kunnen bekijken. We hebben daar ontzettend om moeten lachen. Uiteindelijk zijn Robert en ik nu alweer bijna 15 jaar samen.”

Wat is je huidige situatie en hoe ziet de toekomst eruit?

“Gewoon doorgaan met dansen en lesgeven. Graag wil ik verder gitaar leren spelen en ik ben dol op David Bowie, vooral zijn oudere werk. Het lijkt mij te gek om het nummer ‘Rebel Rebel’ te kunnen leren spelen.”

Heb je wel eens last van podiumvrees?

“Tijdens het dansen nooit. Maar zingen bijvoorbeeld vind ik best wel eng. Het maakt je kwetsbaar.”

Foto: Paul Koster.