Music in the air (27): Anne van Rijsse

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Voor de in Aalsmeer wonende Anne van Rijsse is muziek heel erg belangrijk. Het heeft haar door een moeilijke periode in haar leven geholpen.

Kun je iets meer vertellen over wat muziek voor jou betekent, Anne?

“Muziek is heel erg belangrijk voor mij. Ik luister er elke dag naar. Kan dus niet zonder. Het heeft mij ook door een zware periode in mijn leven geholpen. Ik hou van vele soorten muziek. Elk liedje heeft voor mij wel een betekenis.”

Wanneer werd jij je van muziek bewust?

“Toen ik zo’n jaar of dertien was. Ik zat in de auto en hoorde een nummer van zangeres Birdy en dat vond ik heel mooi.”

Door wie je ben je beïnvloed?

“Ik heb eigenlijk zelf muziek ontdekt. En mijn broers hadden cassettes met muziek die ging ik afspelen.”

Speel je ook instrumenten of zou je dat willen doen?

“Ik speel een beetje piano, ik zing erg graag. Vroeger heb ik ook nog viool gespeeld. In mijn jeugd was ik bij kinderkoor Xing in Uithoorn en daar kreeg ik ook zangles. Ik schrijf ook teksten in het Nederlands en Engels.”

Heb je nog anekdotes voor ons?

“We hebben met het kinderkoor een cd opgenomen, dat vond ik geweldig! En ik kwam een tijdje geleden bij muziekcentrum N201 in Aalsmeer bij de ‘Bandbrouwerij’ (muziekmaken, jammen met andere muzikanten, red.) waar jongeren aan het jammen waren en dat vond ik heel gaaf. Ik sprak met een paar begeleiders en die zeiden dat ik ook mee zou kunnen doen. Dat zou ik graag willen proberen…”

Wat is jouw huidige situatie?

“Ik blijf zingen en ben aan het uitzoeken in welke toonsoorten ik dat het beste zou kunnen doen.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Heb nog geen duidelijke plannen, maar wil toch ooit eens zingen bij de ‘Bandbrouwerij’.

Bij de foto: Anne houdt wel van een muzikaal feestje, hier tijdens een jaren 90 party in the Beach.