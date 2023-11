Music in the Air (25): René Köhler

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Naast wintersport heeft Aalsmeerder René Köhler nog een passie en dat is muziek. Hij hoeft er niet beroemd en rijk mee te worden maar hij wil graag dat zijn muziek de mensen bereikt.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, René?

“Erg belangrijk. Vooral het schrijven van liedjes. Dat zie ik als een soort dagboek. Het zijn herinneringen, fases, die ik dan weer terug lees in mijn songs van waar ik toen mee bezig was. En het uiten van gevoel dat van binnenuit komt, als gitarist wanneer ik een solo speel.”

Wanneer begon je met muziek?

“Op mijn elfde jaar. Toen had ik mijn eerste gitaar. Ik kreeg les maar daar stak ik weinig van op.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Door Hennie Vrienten (o.a. van Doe Maar ). Hij was een muzikant die een breed scala van muziekstijlen maakte en dat trok mij erg aan. Door hem wilde ik ook een zingende liedjesschrijver zijn.”

Bespeel je instrumenten?

“Naast zingen speel ik gitaar en bas-gitaar en didgeridoo (een muziekinstrument uit Australië). Ik heb een band, Musher. Daarvoor speelde ik met diverse muzikanten maar trad ook veel solo op in Australië, Oostenrijk en Finland. in 2009 startte ik Musher in Fins Lapland met Finse muzikanten. Maar het is meer een gelegenheidsband, eigenlijk ben ik Musher. Het is ooit ontstaan als een project waar diverse muzikanten aan mee kunnen doen. Maar de basisbezetting dat ben ikzelf, zang en gitaar en het schrijven van songs. Er is een aantal cd’s opgenomen. De muziek heeft folk-, rock-, en country-invloeden. Samen met mijn vrouw José speel ik ook: zij zingt en speelt piano. Onze zoon Kars is trouwens ook met muziek bezig.”

Heb je nog anekdotes/verhalen voor ons?

“Ik trad ooit eens solo op in Oostenrijk en er waren wat baldadige bezoekers die geld inzamelden en aan mij gaven om daardoor mij dus weg te krijgen. Dat was meer dan ik met de kroegeigenaar had afgesproken! En iedereen die daar aanwezig was kocht wel mijn cd! In 1998 heb ik mijn eerste cd ‘Forever Neverland’ opgenomen met vrienden.

In 2020 kwam ik bij Hennie Vrienten thuis. Ik was er uren lang. Van hem heb ik een bas-gitaar gekregen. Ik stuurde mijn zelfgeschreven liedjes naar hem door.”

Wat is jouw huidige situatie?

“Momenteel ben ik bezig om de eerste cd uit 1998 ‘Forever Neverland’ weer opnieuw op te nemen. Een update zeg maar. Toen we de eerste opnames maakten in 1998 hadden wij minder middelen/mogelijkheden en financiën tot onze beschikking. Het is een leuk project, er komen allerlei herinneringen bovendrijven… ”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Ik blijf lekker doorgaan met liedjes maken. Ik wil mensen bereiken met mijn muziek.”

Op de foto Musher, met links René Köhler. Meer info op de eigen Facebookpagina.