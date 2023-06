Music in the Air (2): Ron Sahertian

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – ‘Music in the Air’ is bedoeld om mensen te vragen naar wat muziek voor hen betekent, want ook als je niet in een band zit of anderszins professioneel met muziek bezig bent, kan het wel álles voor je betekenen. Je bent superfan van een bepaalde band, je bent uit een dal gekropen met hulp van je favoriete muziek of je krijgt er gewoon onwijs veel energie van. Vandaag deel 2 met: Rob Sahertian.

De in Kudelstaart wonende Ron Sahertian kan niet zonder muziek in zijn leven en houdt van jammen.

Wat betekent muziek voor jou? Ron: “Ik kan simpelweg niet zonder! Muziek brengt bij mij emoties en herinneringen naar boven. Ik word erg happy van goede muziek.”

Wanneer werd je bewust van muziek en wanneer begon je er mee? “Ik ben van Molukse afkomst en dan word je al op zeer jonge leeftijd beïnvloed door muziek. Bijna al mijn familieleden maken muziek.”

Door wie ben jij beïnvloed? “Door mijn broers en de overige familieleden maar ook door artiesten en groepen zoals bijvoorbeeld Santana en de Molukse band Massada. Daarnaast The Eagles en de Motown Sound (een bekend label in de VS voor mainstream, r&b en soul muziek).”

Bespeel je instrumenten? “Ja, gitaar en ik zit erover na te denken om keyboardles te gaan nemen.”

Maak je deel uit van een band? “Nee, over het algemeen jam ik met mijn broers of met mijn vrienden.”

Heb je nog een leuke, opmerkelijke anekdote? “Ik speelde ooit met anderen op een surpriseparty, wat ons goed afging en een van de aanwezige gasten vroeg hoopvol aan ons of wij op een bruiloft én gelijk ook op (toen nog) Koninginnedag wilden komen spelen. Daar hebben we vriendelijk voor bedankt, het moet wel leuk blijven, ha ha! En op mijn werk heb ik een keer gejamd met andere collega’s in de kantine. Een voormalige manager kwam met een akoestische gitaar aanzetten en een andere collega had ook een akoestische gitaar meegenomen en werd er gejamd, in de pauze uiteraard! Dat vond men erg leuk.”

Wat is jouw huidige situatie? “Gewoon lekker blijven jammen met mijn familie en vrienden. Daarnaast ga ik kijken of het wat wordt met keyboards!”

Foto: Ron Sahertian uit Kudelstaart (links) houdt van jammen met vrienden en familie.