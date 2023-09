Music in the Air (15) Nico van der Ree

Door Rein van der Zee

Wat betekent muziek voor jou Nico?

“Het is heel belangrijk voor me. Naast tuinieren, natuur, planten en bloemen ben ik ook gek op muziek. Vooral de blues is mijn ding. Ik hou ook van muziek die wat zwaarder op de hand ligt.”

Wanneer begon je met muziek?

“Toen ik zes jaar was had ik een radio in mijn kamer en daar luisterde ik heel veel naar. Ook de lichtjes in de radio vond ik heel fascinerend, en dat heb ik nog steeds want ik verzamel vintage audio zoals oude buizenradio’s. Een van de bands waar ik naar luisterde was The Small Faces.”

Door wie ben jij beïnvloed?

“Vooral door mijn oom Cees bij wie ik een tijdje heb gewoond. Hij was een muzikant en speelde in bandjes, ik ging toen vaak mee met hem naar de repetities of concerten en van hem leerde ik gitaar spelen. Verder ben ik vooral beïnvloed door de blues in het algemeen.

Blues is het gevoel van het leven. Mijn oom draaide destijds veel muziek van The Beatles, The Rolling Stones, Chuck Berry, Crowded House en Eric Clapton en dat nam ik ook mee.

Garry Moore en Peter Green vind ik ook geweldig.”

Bespeel je ook een instrument?

“Ik speel slag-, solo- en basgitaar en doe ook zang. Ik ben gek op het ‘cleane’ gitaargeluid.

Momenteel speel ik niet in een bandje. Jaren geleden maakte ik deel uit van de bluesband The Empty Wallets. Af en toe jam ik wel eens met andere muzikanten en verder verzamel ik dus vintage audio, lp’s en gitaren.”

Heb je nog een leuk verhaal voor ons?

“We hadden ooit een band, een soort blues powerband en dat klonk heel erg lekker maar de band is nooit van de grond gekomen, sommigen wilden niet of konden niet, dat is zo jammer!

Ik speelde toen eens in een instelling en dat was apart: het was er zó klein er geen ruimte was voor de hele band, we konden dus niet bij elkaar staan tijdens het optreden.

Ik herinner mij ook een keer dat ik werd gevraagd om te komen bassen bij een bandje dat op dat moment bezoek kreeg van een zangeres, zij zou misschien band komen versterken. Het was in de zomer en ik liep lekker op blote voeten toen een bandlid bij mij aanbelde. Hij had zo’n haast dat ik geen tijd had om mijn schoenen aan te trekken. Dus kwam ik in de oefenruimte aan op blote voeten, en eerlijk gezegd kon ik toen nog niet echt goed bassen. Je had de zangeres moeten zien kijken! De dame is niet als vast lid in de band gekomen, hahaha!”

Wat is de huidige situatie?

“Ik ga door met verzamelen van o.a. vintage audio.”

En de toekomst?

“Ik zou wel willen gitaarspelen in een bluesband.”