Music in the Air (12): Marco van der Ven

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – Ditmaal wordt de maat geslagen door Marco van der Ven. Deze in Kudelstaart wonende bloembinder is instructeur bij Slagwerkgroep Aalsmeer. Hoe belangrijk is muziek voor jou, en wanneer begon je met muziek , Marco?

“Heel belangrijk. Het is mij als kind al met de paplepel ingegeven. Toen ik net aan kon lopen liep ik al met de muziek mee. Mijn vader speelde in de slagwerkgroep FBL band in Leiden. Heb spelenderwijs het drummen/slagwerk geleerd.”



Door wie ben jij beïnvloed?

“Door mijn vader dus. Hij leerde mij drummen.”



Welke instrumenten bespeel je, en waar?

“Drums, het slagwerk. In onze slagwerkgroep speel ik Marching Tenor.

Ik heb vroeger ook in popbandjes gedrumd. Vanuit Leiden kwam ik in Aalsmeer wonen, later in Kudelstaart. In 2005 begonnen we de drumband Ophelia. In 2022 is de naam dan veranderd in Slagwerkgroep Aalsmeer. Onze groep bestaat uit twaalf personen en we repeteren in een kantine in de bloemenveiling van Aalsmeer.

Slagwerkgroep Aalsmeer treedt op bij optochten, Carnaval, op straat, de avondvierdaagse, serenades en in winkelcentra. Het verschil met bijvoorbeeld een fanfare-orkest is dat wij uitsluitend gebruik maken van slagwerk-instrumenten. Daarbij is er ook melodie die door o.a. een soort xylofoon of een lyra, of een marimba wordt gespeeld.” Marco weet veel details over het instrumentarium, veel technische feiten.



Heb je nog verhalen voor ons?

“Toen ik nog in Leiden woonde gingen we we met de slagwerkgroep Woubrugge optreden

voor de huldiging van schaatser Henk Angenent, die in 1997 de Elfstedentocht had gewonnen. We hadden allemaal schaatsen om onze instrumenten hangen.

En in Leiden tijdens het evenement ‘Leidens Ontzet’ hebben we met de slagwerkgroep Woubrugge vooraan de optocht gelopen terwijl dat altijd was bestemd voor Leidse groepen. Ook met slagwerkgroep Aalsmeer hebben we trouwens gespeeld tijdens het Leidens Ontzet.”



Wat is jouw huidige situatie en wat zijn je toekomstplannen?

“Gewoon doorgaan. We kunnen nog wel nieuwe mensen gebruiken in de slagwerkgroep, we vragen geen lesgeld, geen contributiegeld, geen borg voor de instrumenten.

In de toekomst zou ik wel een Amerikaanse Marching Stringband willen oprichten.

Daar zit wel verschil in met een gewone slagwerkgroep.”

Marco laat een filmpje zien van een Amerikaanse slagwerkgroep die ook gebruikt maakt van o.a. banjo’s en andere snaarinstrumenten.

Het zit er weer op, ik neem afscheid van Marco, helaas zonder tromgeroffel want dat heb ik niet in huis. Dat hebben ze dan weer bij: De Aalsmeerse Slagwergroep. Interesse? Mail gerust met Marco: vanderven01@hotmail.com Op Facebook kun je de slagwerkgroep ook vinden.



Bij de foto: Marco ‘in actie’ en in een gewone setting.