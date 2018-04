Motorrijder zwaar gewond in Uithoorn

Uithoorn – Op de Zijdelweg ter hoogte van de Arthur van Schendellaan is donderdagavond 19 april rond zes uur een motorrijder gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak kwam hij in aanrijding met een personenauto.

Een toevallig passerende brandweerman verleende eerste hulp aan het slachtoffer. Twee ambulances en een mobiel medisch team zijn ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis vervoerd.

De verkeersongevallendienst van de politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto: VTF / Vivian Tusveld